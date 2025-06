DE SAÍDA

Vitória anuncia rescisão amigável com atacante Bruno Xavier

O jogador deixa o clube com apenas 13 jogos disputados e dois gols marcados

O Vitória anunciou na tarde desta sexta-feira (6) que o atacante Bruno Xavier não faz mais parte do elenco rubro-negro para a temporada. O anúncio da rescisão de contrato com o jogador aconteceu através das redes sociais do Leão. Segundo a informação divulgada pelo clube, a saída aconteceu em comum acordo. >

Indicação do treinador rubro-negro, Bruno Xavier não jogava desde março. O atacante entrou em campo pela última vez contra o Moto Club, pela Copa do Nordeste. O jogador deixa o clube com apenas 13 jogos disputados e dois tentos anotado.>

Junto com Thiaguinho, que também rescindiu contrato com o clube, a dupla já trabalhou com o técnico Thiago Carpini no Água Santa em 2023, no Santo André em 2022 e em 2021 no Inter de Limeira. Bruno Xavier também chegou a ser comandado pelo treinador do Leão na Ferroviária, em 2022.>