MATA-MATA

Vitória encara o Atlético, no Carneirão, em busca de vantagem na semifinal do Baiano

Leão entra em campo neste sábado (1º), às 18h30

O embate será a reedição da última rodada da primeira fase do Baianão. No mesmo Carneirão, a equipe vermelha e preta venceu por 1x0 e garantiu a liderança geral do torneio, o que dá vantagem ao time da capital de decidir a classificação no Barradão. >

Cáceres deve ser titular no Carneirão. O paraguaio vem travando uma disputa com Claudinho pela posição no lado direito. Por outro lado, o comandante Thiago Carpini não contará com o meia Matheuzinho. Um dos destaques do Vitória nas últimas temporadas, o jogador foi vetado pelo departamento médico por conta de um desconforto muscular. Wellington Rato deve ficar com a vaga no meio de campo. >