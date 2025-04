LUTO

Vitória lamenta morte de Wanda Chase: 'Símbolo de profissionalismo e resistência'

Leão ressaltou a trajetória da jornalista: "Sempre defendendo e valorizando a cultura do povo negro"

Giuliana Mancini

Publicado em 3 de abril de 2025 às 13:49

Wanda Chase Crédito: Reprodução/Instagram

O Vitória lamentou nas redes sociais a morte de Wanda Chase. O clube ressaltou que a jornalista "destacou-se como uma das principais vozes do jornalismo baiano de sua geração, sempre defendendo e valorizando a cultura do povo negro". Ela faleceu na madrugada desta quinta-feira (3), após complicações de uma cirurgia do coração.>

"O Esporte Clube Vitória lamenta profundamente o falecimento da jornalista Wanda Chase, um verdadeiro símbolo de profissionalismo e resistência. Natural do Amazonas, Wanda Chase destacou-se como uma das principais vozes do jornalismo baiano de sua geração, sempre defendendo e valorizando a cultura do povo negro. Desejamos força a todos os familiares, amigos, fãs e admiradores", diz a nota do Vitória.>

O Esporte Clube Vitória lamenta profundamente o falecimento da jornalista Wanda Chase, um verdadeiro símbolo de profissionalismo e resistência.



Natural do Amazonas, Wanda Chase destacou-se como uma das principais vozes do jornalismo baiano de sua geração, sempre defendendo e… pic.twitter.com/UuKYVhShyj — EC Vitória (@ECVitoria) April 3, 2025