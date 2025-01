BA-VI 500

Vitória levou a melhor no Ba-Vi 100, enquanto o Bahia venceu no 300 e 400; veja o retrospecto

Tricolores e rubro-negros se enfrentam neste sábado (1º) pelo clássico 500

Gabriel Rodrigues

Publicado em 31 de janeiro de 2025 às 16:03

Bahia e Vitória se enfrentam neste sábado (1º), pelo Ba-Vi de número 500 na história Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Uma marca histórica será alcançada por Bahia e Vitória. Neste sábado (1º), os dois maiores clubes do estado vão se enfrentar pela 500ª vez na história. No retrospecto de muita rivalidade, o tricolor leva a melhor no histórico de jogos em números fechados. Curiosamente, os Ba-Vis 100, 200, 300, 400 e agora o 500 tiveram a Fonte Nova como palco. >

Apesar do retrospecto favorável ao tricolor, o Ba-Vi de número 100 foi pintado de vermelho e preto. A marca foi alcançada em 1955, e terminou com o triunfo do Leão por 1x0, na Fonte Nova, pelo Torneio Início. >

As equipes tiveram que esperar 19 anos até o Ba-Vi 2000, que foi jogado pelo Brasileirão de 1974, e terminou com empate no empate por 1x1 na Fonte.>

Já o clássico 300 foi disputado em 1988, ano em que o Esquadrão bordou a sua segunda estrela. Antes de vencer o Brasileirão, o Bahia bateu o Vitória por 1x0, na Fonte Nova, conquistando o primeiro turno do estadual.>

Bahia venceu o Vitória no Ba-Vi 300 e conquistou o primeiro turno do Baianão de 1988 Crédito: Arquivo CORREIO

Mais de 42 mil pessoas estiveram na Fonte Nova e viram um Bahia relâmpago precisar de apenas 40 segundos para liquidar a partida. O atacante Osmar marcou o único gol do duelo, que teve Dico Maradona como grande destaque. Em 1988, o Esquadrão faturou o tricampeonato baiano. >

O Ba-Vi 400 é mais recente, data do ano 2000. Mais de 65 mil pessoas marcaram presença na Fonte Nova para acompanhar o clássico pela Copa João Havelange. >

O atacante Bebeto, que voltava ao Vitória após uma passagem em 1997, era a grande novidade do duelo, mas foi ofuscado por Iranildo, que anotou um gol de falta e garantiu o triunfo do Bahia por 1x0. >

CONFIRA O RETROSPECTO DO BA-VI: >