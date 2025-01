PRIMEIRA DE MUITAS

Vitória recebe Barcelona de Ilhéus no Barradão para estrear bem na temporada 2025

Confronto contra o primeiro adversário do ano ocorre neste sábado, a partir das 16h

Alan Pinheiro

Publicado em 11 de janeiro de 2025 às 02:00

Vitória deve entrar com equipe alternativa no Campeonato Baiano Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O ano de 2024 terminou com um sorriso largo no rosto do torcedor rubro-negro. O escape do rebaixamento e a classificação para a Sul-Americana foram fatos que deixaram a torcida do Vitória esperançosa para 2025. Neste sábado (11), o Leão vai entrar em campo pela primeira vez na temporada para dar início a um ciclo de consolidação do clube. O confronto da vez tem o Barcelona de Ilhéus como adversário, em partida válida pela primeira rodada do Campeonato Baiano.



Pela primeira vez no ano, o Barradão recebe os torcedores para apoiar o clube durante os 90 minutos. A partida especial vai contar com a apresentação dos reforços contratados pelo clube para a disputa de cinco competições. Além do Baianão, o Vitória vai disputar a Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana. Dos novos rostos, apenas os cinco que se reapresentaram na sexta-feira (3) devem entrar em campo. São eles: Ronald, Claudinho, Zé Marcos, Thiaguinho e Bruno Xavier.

Antes do confronto, o volante Ronald foi um dos apresentados durante a semana e falou sobre a ansiedade em estrear com a camisa rubro-negra. Empolgado com o novo clube, o jogador também confessou conhecer alguns dos cantos e até puxou o famoso “se me chamar eu vou”.

“Como eu sou um cara que não faz muito gol, [não tenho comemoração planejada], mas pretendo buscar bastante o gol. Comemoração a gente prepara na hora e faz a comemoração, mas estou ansioso em ver a torcida ao meu favor e vibrar com eles”, deu o recado.

Com a ausência de jogadores importantes para a equipe titular, o treinador Thiago Carpini fará muitas mudanças no time, em relação ao último jogo da temporada anterior. Somente Edu, Ricardo Ryller e Gustavo Mosquito devem manter a titularidade, considerando que o comandante opte por ir com força máxima dentro das peças que tem.

Entre os reforços, a tendência é de que Ronald, Claudinho e Zé Marcos comecem a partida entre os titulares, enquanto o restante da equipe será formada por jogadores da base ou que tiveram pouca minutagem na temporada passada, como o goleiro Fintelman e o meia-atacante Pablo.