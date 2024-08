SÉRIE A

Vitória recebe o Cruzeiro no Barradão em busca de melhorar aproveitamento dentro de casa

Confronto contra os mineiros acontece nesta segunda-feira (19), a partir das 20h

Alan Pinheiro

Publicado em 19 de agosto de 2024 às 05:00

Vitória está pronto para encarar o Cruzeiro no Barradão Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Com o apoio da torcida, o Vitória realizou 30 jogos no Barradão em 2023 e saiu derrotado em apenas quatro oportunidades, sendo que dois vacilos aconteceram na Série B. Já neste ano, o Leão viu seu desempenho em casa diminuir e agora recebe o Cruzeiro, em Salvador, em jogo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, para voltar a fazer valer a força dos torcedores e seguir pontuando no segundo turno. O confronto contra os mineiros acontece nesta segunda-feira (19), a partir das 20h.

Em 2024, o clube rubro-negro já disputou 22 jogos dentro de seus domínios. O primeiro semestre do time seguiu o ritmo do ano anterior, mas o início do Campeonato Brasileiro foi o ponto de ruptura com a sequência de bons resultados em casa. Logo na estreia, derrota para o Palmeiras e fim de uma invencibilidade de nove meses. Depois desse revés, foram mais seis jogos que acabaram com a torcida lamentando o resultado negativo, sendo cinco no Brasileirão e um na Copa do Brasil.

No histórico do confronto, a vantagem é da equipe mineira. Independente do local do jogo, o Cruzeiro ganhou mais que perdeu em relação ao rival baiano. No entanto, em Salvador o cenário é mais equilibrado. Das 18 partidas disputadas na capital baiana, o Vitória levou a melhor cinco vezes, enquanto foi derrotado em outras sete e empatou em seis jogos.

A última oportunidade em que os dois clubes se encontraram pelo Brasileirão no Barradão aconteceu em 2018 e o duelo terminou empatado. Neilton fez o gol do Vitória e Manoel igualou o placar. Naquela partida, Lucas Silva e Lucas Romero eram os dois únicos jogadores que podem entrar em campo novamente no confronto desta segunda.

Vale destacar que as duas equipes compartilham uma especificidade em comum. Tanto Vitória quanto o Cruzeiro fazem parte do quarteto de clubes que menos empatam na atual edição da Série A. Com três empates para cada, os dois dividem o título com Grêmio e Vasco até o início dessa rodada. Enquanto a Raposa saiu com um ponto do clássico contra o Atlético-MG, o Leão da Barra não empata uma partida desde 11 de junho. Nesses pouco mais de dois meses, foram 14 confrontos na primeira divisão, com seis resultados positivos e oito negativos.

O objetivo do time baiano, no entanto, é apostar em sair do Barradão com mais uma vitória. Para isso, vai contar com o retorno de cinco jogadores que estiveram ausentes no Ba-Vi. Na defesa, PK se recuperou da catapora e Caio Vinícius finalizou a transição e já treinou com o elenco. O volante Léo Naldi está liberadp após uma gripe e o atacante Everaldo também está à disposição. Além deles, Matheuzinho volta da suspensão e é a principal esperança.

Expulso diante do rival, o treinador Thiago Carpini não poderá comandar a equipe na partida. Em seu lugar, o assistente Estephan Djian - que esteve à frente do time contra o Cuiabá - assume. Outro desfalque é o volante Willian Oliveira. O artilheiro do rubro-negro na competição, com cinco gols, vai estar ausente cumprindo suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Pablo contraiu catapora e está fora do jogo.

Com quatro jogos em um intervalo de 11 dias, existe a possibilidade de que os mineiros entrem em campo com uma equipe mista diante do Leão. Na última quinta-feira, a Raposa perdeu por 1x0 para o Boca Juniors, na Argentina, e vai contar com dois dias de diferença para o jogo de volta da Sul-Americana depois do confronto pelo Brasileirão.