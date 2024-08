12º JOGADOR

Zé Hugo vira segundo reserva mais usado na Série A com zero jogos como titular

Atacante do Vitória já participou diretamente de três gols no Campeonato Brasileiro

Alan Pinheiro

Publicado em 18 de agosto de 2024 às 05:00

Zé Hugo disputa a Série A em 2024 pela primeira vez na carreira Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Dentro do elenco de um clube de futebol, é importante para o treinador que existam opções para mudar as características do time ou manter o nível das peças. No Vitória, seja com Léo Condé ou Thiago Carpini, Zé Hugo mostrou capacidade de ajudar o Leão na campanha do Campeonato Brasileiro e hoje é segundo reserva mais usado da Série A que ainda não disputou partidas como titular.

Tendo chegado em março de 2023, o atacante nunca havia disputado a Série B na carreira. Em sua primeira temporada na segunda divisão, foram 34 jogos e cinco participações diretas em gols, com quatro tentos marcados e uma assistência. Os números do jogador de 24 anos decretaram o ano passado como a melhor temporada de Zé Hugo. Em 2024, o atleta foi exposto a mais competições e agora vive o momento de jogar pela primeira vez a Série A.

Em um novo patamar, o ponta paraibano já tem 33 jogos disputados no ano e possui o mesmo número de participações em gols do Vitória. Entre Campeonato Baiano, Copa do Nordeste e Brasileirão, Zé Hugo balançou as redes três vezes e contribuiu com mais duas assistências. Considerando apenas a Série A, foram dois passes para gol e um tento. O desempenho do jogador justifica o uso constante do atleta pelos dois treinadores que passaram pelo clube em 2024.

Com a camisa debaixo do calção e a correria no segundo tempo como marcas registradas, o torcedor rubro-negro se acostumou a ver Zé Hugo sendo utilizado para incomodar as defesas adversárias com sua velocidade na etapa final. Com razão, o atacante carrega o símbolo de 12º jogador, sendo o atleta do Vitória que mais entra ao decorrer das partidas no Campeonato Brasileiro.

No entanto, o grande destaque para o jovem jogador é que nenhuma das escalações do Leão na competição contou com Zé Hugo como titular. Todas as 14 participações na Série A aconteceram com o ponta saindo do banco de reservas. Dentre todos os atletas do Brasileirão que não iniciaram jogos como titulares, o jogador se encontra em segundo na lista, empatado com Max (Atlético-GO) e Nathan (Grêmio) e atrás apenas de Vitinho (Cruzeiro).

Contra o Bahia, Zé Hugo mais uma vez foi acionado no segundo tempo e ocupou a ponta direita do time. Durante a partida, no entanto, o jogador teve duas oportunidades de balançar as redes, mas parou na trave e na defesa tricolor. Apesar de estar em posição irregular no primeiro lance, o atleta terminou a partida em branco pelo Leão.

“Estou me concretizando como jogador de Série A, como jogador de primeira prateleira. É isso aí, continuar trabalhando, continuar buscando, que não é um gol perdido que vai apagar a história, que a gente já fez e está fazendo. Então, o torcedor pode ficar tranquilo, que a gente vai cada vez mais trabalhar para dar alegria a eles”, falou o atacante ao fim do clássico Ba-Vi.