BRASILEIRÃO

Vitória está pronto para enfrentar o Cruzeiro: veja onde assistir, escalações e arbitragem

O Vitória vai entrar no campo do Barradão na 16ª colocação, enquanto o adversário começa a rodada dentro da zona de classificação para a Libertadores, na 6ª posição do Brasileirão, com 36 pontos conquistados em 21 partidas - um a menos que o rubro-negro. O técnico Thiago Carpini - expulso contra o Bahia - não comanda o time no jogo. Confira informações sobre a partida.