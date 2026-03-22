LEÃO QUER RUGIR

Vitória recebe o Mirassol no Barradão em busca de recuperação no Brasileirão

Equipes se enfrentam neste domingo (22), às 18h30, pela 8ª rodada da Série A

Pedro Carreiro

Publicado em 22 de março de 2026 às 07:00

Elenco do Vitória treinando na Toca Crédito: Victor Ferreira/ECV

Instável. Essa talvez seja a palavra que melhor define o Vitória comandado por Jair Ventura, principalmente quando se analisa o desempenho da equipe dentro e fora de casa no Campeonato Brasileiro. O contraste ficou evidente nos dois compromissos mais recentes: após vencer o Atlético-MG no Barradão com atuação convincente, o time teve rendimento abaixo do esperado e acabou derrotado pelo Grêmio como visitante. Agora, o Rubro-Negro volta a atuar diante da torcida neste domingo (22), às 18h30, contra o Mirassol, no Barradão, pela 8ª rodada, tentando manter o bom aproveitamento em casa.

Diante do Grêmio, o Leão da Barra sofreu a segunda derrota fora de casa em três partidas disputadas longe de Salvador. O único ponto conquistado como visitante foi no empate contra o Bahia. O retrospecto mantém uma marca que se repete desde a chegada de Jair Ventura, período em que o time apresenta baixo rendimento fora de seus domínios. Em dez jogos como visitante pela Série A sob o comando do treinador, são seis derrotas, dois empates e apenas duas vitórias, com aproveitamento de 26%.

Campanha do Vitória na Série A 1 de 6

Se longe do Barradão os números preocupam, em casa o cenário é completamente diferente. Com Jair Ventura, o Vitória tem desempenho muito superior atuando diante da torcida, fator que tem sido determinante para evitar uma situação mais delicada na tabela. Em dez partidas no Barradão pela Série A com o treinador, a equipe soma sete vitórias, um empate e duas derrotas, com aproveitamento de 73,3%.

Como só voltará a ter uma nova oportunidade de melhorar o desempenho fora de casa nas próximas rodadas, o Vitória sabe que precisa aproveitar os jogos no Barradão para seguir somando pontos e se manter distante da parte de baixo da tabela, ainda mais diante de um adversário direto. Com sete pontos, o Leão ocupa a 13ª colocação, apenas dois acima do Internacional, que abre o Z-4, enquanto o Mirassol aparece logo atrás, em 15º, com seis pontos.

“A gente ganhou do Galo e foi uma maravilha, melhor início de campanha, aí agora parece que está tudo errado. Vencer fora não é fácil, ano passado veio só na 29ª rodada contra o Santos. Estamos chateados e queremos diminuir isso. Queremos um equilíbrio dentro e fora de casa”, destacou o técnico Jair Ventura.

Contratações do Vitória na 1ª janlea de tranferências de 2026 1 de 16

Para manter o bom desempenho como mandante, o Vitória também terá que superar o desgaste físico. A equipe entrou em campo na quinta-feira, voltou de viagem e teve folga na sexta (20), se reapresentando apenas neste sábado (21), no CT Manoel Pontes Tanajura, para o único treino antes da partida. O Mirassol, por outro lado, jogou na quarta-feira (18), em casa, e chega mais descansado para o confronto.

“A gente não tem tempo de recuperação, mas estou no Brasil há dez anos e sei que o calendário é esse. É descansar, o Fábio fez a melhor logística possível, a gente veio de voo fretado. Agora é recuperar os atletas para domingo entrar em campo outra vez. A gente estava desacostumado com derrotas, eram dois jogos sem perder. Mas precisamos sentir essa dor para que ela não venha a se repetir”, comentou o comandante rubro-negro.