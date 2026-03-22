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Vitória recebe o Mirassol no Barradão em busca de recuperação no Brasileirão

Equipes se enfrentam neste domingo (22), às 18h30, pela 8ª rodada da Série A

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 22 de março de 2026 às 07:00

Elenco do Vitória treinando na Toca
Elenco do Vitória treinando na Toca Crédito: Victor Ferreira/ECV

Instável. Essa talvez seja a palavra que melhor define o Vitória comandado por Jair Ventura, principalmente quando se analisa o desempenho da equipe dentro e fora de casa no Campeonato Brasileiro. O contraste ficou evidente nos dois compromissos mais recentes: após vencer o Atlético-MG no Barradão com atuação convincente, o time teve rendimento abaixo do esperado e acabou derrotado pelo Grêmio como visitante. Agora, o Rubro-Negro volta a atuar diante da torcida neste domingo (22), às 18h30, contra o Mirassol, no Barradão, pela 8ª rodada, tentando manter o bom aproveitamento em casa.

Diante do Grêmio, o Leão da Barra sofreu a segunda derrota fora de casa em três partidas disputadas longe de Salvador. O único ponto conquistado como visitante foi no empate contra o Bahia. O retrospecto mantém uma marca que se repete desde a chegada de Jair Ventura, período em que o time apresenta baixo rendimento fora de seus domínios. Em dez jogos como visitante pela Série A sob o comando do treinador, são seis derrotas, dois empates e apenas duas vitórias, com aproveitamento de 26%.

Campanha do Vitória na Série A

Vitória 2x0 Remo - 1ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória
Palmeiras 5x1 Vitória - 2ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Vitória 1x2 Flamengo - 3ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Bahia 1x1 Vitória - 5ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Vitória 2x0 Atlético-MG - 6ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Grêmio 2x0 Vitória - 7ª rodada por Victor Ferreira/ECV
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Vitória 2x0 Remo - 1ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória

Se longe do Barradão os números preocupam, em casa o cenário é completamente diferente. Com Jair Ventura, o Vitória tem desempenho muito superior atuando diante da torcida, fator que tem sido determinante para evitar uma situação mais delicada na tabela. Em dez partidas no Barradão pela Série A com o treinador, a equipe soma sete vitórias, um empate e duas derrotas, com aproveitamento de 73,3%.

Como só voltará a ter uma nova oportunidade de melhorar o desempenho fora de casa nas próximas rodadas, o Vitória sabe que precisa aproveitar os jogos no Barradão para seguir somando pontos e se manter distante da parte de baixo da tabela, ainda mais diante de um adversário direto. Com sete pontos, o Leão ocupa a 13ª colocação, apenas dois acima do Internacional, que abre o Z-4, enquanto o Mirassol aparece logo atrás, em 15º, com seis pontos.

“A gente ganhou do Galo e foi uma maravilha, melhor início de campanha, aí agora parece que está tudo errado. Vencer fora não é fácil, ano passado veio só na 29ª rodada contra o Santos. Estamos chateados e queremos diminuir isso. Queremos um equilíbrio dentro e fora de casa”, destacou o técnico Jair Ventura.

Contratações do Vitória na 1ª janlea de tranferências de 2026

Baralhas foi contratado em definitivo por R$ 8 milhões junto ao Atlético-GO por Victor Ferreira/ EC Vitória
Erick foi contratado em definitivo por R$ 7 milhões junto ao São Paulo por Victor Ferreira/EC Vitória
Cacá foi contratado por empréstimo junto ao Corinthians por Divulgação/ECV
Anderson Pato foi contratado sem custos junto à Juazeirense por Divulgação/Juazeirense
Diego Tarzia foi contratado por empréstimo por R$ 1 milhão junto ao independiente por Victor Ferreira/ECV
Lucas Silva foi contratado por empréstimo junto ao Seoul por Divulgação/ECV
Pedro Henrique chegou sem custos após deixar o Yunnan Yukun por Divulgação/ECV
Marinho foi contratado sem custos após deixar o Fortaleza por Divulgação/EC Vitória
Emmanuel Martínez foi contratado sem custos após deixar o Fortaleza por Divulgação/Vitória
Nathan Mendes foi contratado por empréstimo junto ao RB Bragantino por Divulgação/EC Vitória
Matheusinho foi contratado junto ao Cuiabá por R$ 3,3 milhões por Victor Ferreira/EC Vitória
Riccieli foi contratado por empréstimo junto ao Famalicão por Divulgação/EC Vitória
Diogo Silva chegou sem custos após deixar o Palmeiras por Victor Silva/ECV
Luan Cândido foi contratado por empréstimo junto ao RB Bragantino por Victor Ferreira/ECV
Caíque foi contratado sem custos após deixar o Juventude por Victor Ferreira/ECV
Zé Vitor foi contratado por emprestimo junto ao Maringá por Divulgação/EC Vitória
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Baralhas foi contratado em definitivo por R$ 8 milhões junto ao Atlético-GO por Victor Ferreira/ EC Vitória

Para manter o bom desempenho como mandante, o Vitória também terá que superar o desgaste físico. A equipe entrou em campo na quinta-feira, voltou de viagem e teve folga na sexta (20), se reapresentando apenas neste sábado (21), no CT Manoel Pontes Tanajura, para o único treino antes da partida. O Mirassol, por outro lado, jogou na quarta-feira (18), em casa, e chega mais descansado para o confronto.

“A gente não tem tempo de recuperação, mas estou no Brasil há dez anos e sei que o calendário é esse. É descansar, o Fábio fez a melhor logística possível, a gente veio de voo fretado. Agora é recuperar os atletas para domingo entrar em campo outra vez. A gente estava desacostumado com derrotas, eram dois jogos sem perder. Mas precisamos sentir essa dor para que ela não venha a se repetir”, comentou o comandante rubro-negro.

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Além do desgaste, o Vitória segue com vários problemas no departamento médico. Estão fora da partida o goleiro Yuri Sena, o lateral Claudinho, os zagueiros Edu e Kauan, os volantes Rúben Ismael e Dudu, além dos atacantes Marinho e Pedro Henrique, todos vetados para o confronto no Barradão.

Tags:

Vitória Campeonato Brasileiro Mirassol

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