SÉRIE A

Vitória pega o Fortaleza para dar fim à invencibilidade do rival como mandante

Com o Iury Castilho de volta entre os relacionados, Leão já está preparado para o confronto desta quarta-feira (17)

Alan Pinheiro

Publicado em 17 de julho de 2024 às 05:00

Thiago Carpini relacionou 26 jogadores para os jogos contra Fortaleza e Grêmio Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

A vida do torcedor do Vitória no Brasileirão deste ano não teve um momento de respiro sequer desde o início do campeonato. Apesar das rodadas recentes fora da zona de rebaixamento, o clube ainda não conseguiu abrir distância dos últimos quatro times da tabela. Agora, em mais uma oportunidade de alargar a diferença, os comandados de Thiago Carpini entram em campo contra o Fortaleza nesta quinta-feira (17), às 21h30, na Arena Castelão.

Apesar do desempenho crescente com o treinador, a preparação da equipe para a partida acabou sendo marcada pelas agressões sofridas pelos volantes Rodrigo Andrade e Dudu, cometidas por torcedores em um bar perto do Barradão. Os dois jogadores não irão atuar mais pelo Leão em 2024.

O fato repercutiu dentro do elenco. Para o zagueiro Bruno Uvini, as questões extracampo devem ser discutidas individualmente. No entanto, o defensor garantiu que o grupo está concentrado para o compromisso, válido pela 17ª rodada.

“O que acontece fora daqui a gente não controla. Como não deixar afetar? Com a blindagem que temos do professor Carpini. O mais importante é o Vitória. Nosso foco é no jogo, em buscar os três pontos. O pensamento é no Fortaleza”, assegurou.

Após enfrentar o adversário cearense, o rubro-negro irá medir forças com o Grêmio no estádio Centenário, em Caxias do Sul, no domingo (21). Com dois duelos como visitante em sequência, o Vitória decidiu por não voltar à capital baiana neste meio tempo. Por isso, Carpini relacionou 26 jogadores para as duas partidas.

Entre as novidades na lista, está o retorno de Iury Castilho, recuperado de lesão. O atacante não disputa um jogo desde o dia 1º de junho, quando enfrentou o Atlético-GO no Barradão. Importante na campanha que coroou o clube baiano como campeão da Série B de 2023, o atleta já balançou as redes na atual edição da Série A, contra o Vasco.

Além do rosto já conhecido pelo torcedor, outros três novos nomes foram relacionados para a viagem. O primeiro deles é o volante Ricardo Ryller, recém-contratado pelo clube. Os outros dois são os atacantes Lawan e Luís Miguel, ambos formados nas divisões de base rubro-negras. A dupla estava disputando a Série D do Brasileiro pelo Itabuna.

No entanto, nenhum dos três estará disponível contra o Fortaleza, já que seus respectivos nomes não foram publicados no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) até a noite de ontem. Essa era a data-limite para eles poderem atuar diante do Leão do Pici.

Também serão ausências o zagueiro Camutanga - fora do restante da temporada por lesão no joelho direito - e Caio Vinícius, que se recupera de problema na parte posterior da coxa. O meia Pablo também não foi relacionado.

Histórico do confronto

A maioria das partidas disputadas entre os dois clubes aconteceu pela Copa do Nordeste, onde o Vitória assume vantagem em relação à equipe cearense. Aliás, o número favorável se estende ao histórico do confronto como um todo, com o time baiano saindo ganhador em 10 oportunidades, contra oito do Fortaleza. Desde a quarta fase da Taça Brasil de 1966 - primeiro embate entre as equipes -, aconteceram apenas seis empates até o momento.

Considerando somente o Campeonato Brasileiro, o panorama é mais equilibrado. Duas vitórias para cada lado e três igualdades marcam o histórico do duelo na Série A. Aliás, esse será o primeiro encontro entre os adversários na primeira divisão nacional em 21 anos. A última vez havia sido em 2003, na primeira edição no formato dos pontos corridos, ainda com 24 equipes. Naquele ano, o Vitória ganhou em casa por 2x1, e o Fortaleza deu o troco no segundo turno, por 1x0.

Já o mais recente encontro aconteceu pela Copa do Nordeste de 2024, em março, e terminou com vitória do Leão baiano por 1x0, no Castelão. Aquele gol de Matheuzinho, de pênalti, botou fim a um longo jejum: o rubro-negro não derrotava o adversário desde julho de 2007.

Desta vez, a equipe de Thiago Carpini vai encontrar um Fortaleza que não perde em casa há 15 jogos. A força da torcida no Castelão só encontrou sua última derrota, justamente, contra o Vitória. Desde então, foram cinco empates e dez triunfos no estádio e invencibilidade como mandante no Brasileirão.