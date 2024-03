CAMPEONATO BAIANO

Vitória x Barcelona de Ilhéus: veja onde assistir, escalações e arbitragem

Leão encara o time do sul da Bahia neste domingo (17), no Barradão

Após vencer o Barcelona de Ilhéus no Mário Pessoa por 2x0, o Vitória recebe a equipe do sul da Bahia neste domingo (17), no Barradão, onde o Leão defenderá a continuidade da invencibilidade em frente a torcida. O confronto, válido pelo jogo de volta nas semifinais do Campeonato Baiano, define o último finalista da competição. A Onça precisa vencer por três gols ou mais para chegar diretamente à final. Caso ganhe por dois gols de diferença, a partida irá para os pênaltis. Confira informações sobre o confronto.