Vitória x Botafogo: onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

Válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025, as equipes se enfrentam neste domingo (9), às 16h (de Brasília), no Barradão, em Salvador.

Publicado em 8 de novembro de 2025 às 18:00

Último confronto entre Botafogo x Vitória terminou empatado Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Vitória e Botafogo se enfrentam neste domingo (9), às 16h (de Brasília), no Barradão, em Salvador, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2025. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações.

Onde assistir Vitória x Botafogo ao vivo

A partida entre Vitória e Botafogo terá transmissão ao vivo pela Globo (TV aberta), getv (YouTube) e Premiere (pay-per-view).

Vitória

O Leão vem de vitória por 1 a 0 sobre o Internacional, resultado que tirou a equipe da zona de rebaixamento após 14 rodadas. Agora, com 34 pontos, o time ocupa a 16ª colocação, um ponto acima do Santos.

Apesar do bom momento, o técnico Jair Ventura terá sérios problemas defensivos: Camutanga está suspenso, Edu cumpre protocolo de concussão e Lucas Halter, emprestado pelo Botafogo, só poderia atuar mediante pagamento de multa contratual. Além disso, Baralhas e Dudu também estão suspensos.

O time ainda conta com vários desfalques no departamento médico, como Lucas Arcanjo, Alexandre Fintelman, Raúl Cáceres, Claudinho, Jamerson, Rúben Ismael e Fabri.

Botafogo

O Glorioso, por sua vez, vem de uma vitória convincente sobre o Vasco por 3 a 0 e ocupa a 6ª colocação, dentro da zona de classificação à Libertadores, com 51 pontos.

O técnico Davide Ancelotti também lida com baixas importantes: Neto, Bastos, Kaio Pantaleão, Marçal, Álvaro Montoro, Jordan Barrera, Matheus Martins e Nathan Fernandes seguem em recuperação no departamento médico.

Prováveis escalações de Vitória x Botafogo

Vitória: Thiago Couto; Erick, Neris, Willian Oliveira, Zé Marcos e Ramon; Matheuzinho, Ronald, Ricardo Ryller (Pepê) e Cantalapiedra; Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura

Botafogo: Léo Linck; Vitinho, David Ricardo, Barboza e Cuiabano; Marlon Freitas e Danilo; Santi Rodríguez, Savarino e Jeffinho; Chris Ramos. Técnico: Davide Ancelotti

Ficha do jogo

Jogo: Vitória x Botafogo

Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A 2025

Rodada: 33ª

Data: Domingo, 9 de novembro de 2025

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Barradão, Salvador - BA

Onde assistir: Globo (TV aberta), getv (YouTube) e Premiere (pay-per-view)

Arbitragem

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Auxiliares: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Mauricio Coelho Silva Penna (RS)