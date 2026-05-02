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Vitória x Coritiba: veja onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

As equipes se enfrentam neste sábado (2), às 18h30, no Barradão, em Salvador

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 2 de maio de 2026 às 14:30

O Barradão será o palco da partida
O Barradão será o palco da partida Crédito: Victor Ferreira/ECV

Vitória e Coritiba se enfrentam neste sábado (2), às 18h30 (de Brasília), no Barradão, em Salvador, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2026. O Leão aposta na força como mandante, onde soma quatro vitórias em seis jogos, para se recuperar após derrota na última rodada, enquanto o Coxa tenta voltar a vencer para seguir próximo ao G-5. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações.

Onde assistir Vitória x Coritiba ao vivo

A partida entre Vitória e Coritiba terá transmissão ao vivo por Premiere (pay-per-view).

Campanha do Vitória na Série A

Vitória 2x0 Remo - 1ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória
Palmeiras 5x1 Vitória - 2ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Vitória 1x2 Flamengo - 3ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Bahia 1x1 Vitória - 5ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Vitória 2x0 Atlético-MG - 6ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Grêmio 2x0 Vitória - 7ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Vitória 1x0 Mirassol - 8ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória
Cruzeiro 3x0 Vitória - 9º rodada por Victor Ferreira/ECV
Chapecoense 1x1 Vitória - 10ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória 2x0 São Paulo - 11ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Vitória 0x0 Corinthians - 12ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Atlhetico-PR 3x1 Vitória - 13ª rodada  por Victor Ferreira / EC Vitória
1 de 12
Vitória 2x0 Remo - 1ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória

Vitória

Na Série A, o Vitória vem de derrota por 3x1 para o Athletico-PR, em jogo marcado por polêmicas de arbitragem, mas garantiu a classificação em 1º lugar do Grupo A da Copa do Nordeste após empate por 2x2 com o Confiança, no meio de semana. Agora, o time aposta na sua força em casa para voltar a vencer no Brasileirão e se afastar do Z-4. Atualmente a equipe se encontra na 13ª colocação, com 15 pontos, somente um a mais que o Santos, primeiro time da zona de rebaixamento. 

Para o confronto, o técnico Jair Ventura segue com muitos desfalques: estão fora Camutanga, Claudinho, Dudu, Edu, Baralhas, Mateus Silva, Neris, Riccelli, Rúben Ismael e Pedro Henrique, enquanto Erick é dúvida, dependendo de efeito suspensivo para poder jogar, e Renato Kayzer, em fase final de recuperação de lesão, também não tem presença certa. Por outro lado, Nathan Mendes retorna de suspensão, enquanto Ramon e Renê voltam a ficar à disposição.

Coritiba

O Coritiba vem de derrota por 1x0 para o Grêmio e teve a semana livre para preparação. A equipe busca recuperação na competição para seguir na na briga por vaga no G-5. Atualmente a equipe se encontra na 7ª colocação, com 19 pontos, dois a menos que o grande rival Atlhetico-PR, que está em 5º. 

O Coxa, no entanto, terá problemas importantes para montar o time, principalmente no sistema defensivo. O técnico Fernando Seabra não poderá contar com Bruno Melo e Jacy (suspensos), além de Breno Lopes, também fora por suspensão. No departamento médico seguem Keno, Pedro Morisco e Rodrigo Rodrigues, aumentando a lista de desfalques.

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Prováveis escalações de Vitória x Coritiba

Vitória: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Caíque, Zé Vitor e Emmanuel Martínez; Erick (Marinho), Matheuzinho e Renê. Técnico: Jair Ventura. 

Coritiba: Pedro Rangel; Tinga, Maicon, Tiago Cóser e Felipe Jonatan; Thiago Santos, Sebastián Gómez e Josué; Lucas Ronier, Lavega e Pedro Rocha. Técnico: Fernando Seabra. 

Ficha do Jogo

  • Jogo: Vitória x Coritiba
  • Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A 2026
  • Rodada: 14ª rodada
  • Data: Sábado, 2 de maio de 2026
  • Horário: 18h30 
  • Local: Barradão, Salvador - BA
  • Onde assistir: Premiere (pay-per-view)

Arbitragem

  • Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
  • Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)
  • VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

Tags:

Vitória Campeonato Brasileiro

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