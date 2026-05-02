BRASILEIRÃO

Vitória x Coritiba: veja onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

As equipes se enfrentam neste sábado (2), às 18h30, no Barradão, em Salvador

Pedro Carreiro

Publicado em 2 de maio de 2026 às 14:30

O Barradão será o palco da partida Crédito: Victor Ferreira/ECV

Vitória e Coritiba se enfrentam neste sábado (2), às 18h30 (de Brasília), no Barradão, em Salvador, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2026. O Leão aposta na força como mandante, onde soma quatro vitórias em seis jogos, para se recuperar após derrota na última rodada, enquanto o Coxa tenta voltar a vencer para seguir próximo ao G-5. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações.

Onde assistir Vitória x Coritiba ao vivo

A partida entre Vitória e Coritiba terá transmissão ao vivo por Premiere (pay-per-view).

Campanha do Vitória na Série A 1 de 12

Vitória

Na Série A, o Vitória vem de derrota por 3x1 para o Athletico-PR, em jogo marcado por polêmicas de arbitragem, mas garantiu a classificação em 1º lugar do Grupo A da Copa do Nordeste após empate por 2x2 com o Confiança, no meio de semana. Agora, o time aposta na sua força em casa para voltar a vencer no Brasileirão e se afastar do Z-4. Atualmente a equipe se encontra na 13ª colocação, com 15 pontos, somente um a mais que o Santos, primeiro time da zona de rebaixamento.

Para o confronto, o técnico Jair Ventura segue com muitos desfalques: estão fora Camutanga, Claudinho, Dudu, Edu, Baralhas, Mateus Silva, Neris, Riccelli, Rúben Ismael e Pedro Henrique, enquanto Erick é dúvida, dependendo de efeito suspensivo para poder jogar, e Renato Kayzer, em fase final de recuperação de lesão, também não tem presença certa. Por outro lado, Nathan Mendes retorna de suspensão, enquanto Ramon e Renê voltam a ficar à disposição.



Coritiba

O Coritiba vem de derrota por 1x0 para o Grêmio e teve a semana livre para preparação. A equipe busca recuperação na competição para seguir na na briga por vaga no G-5. Atualmente a equipe se encontra na 7ª colocação, com 19 pontos, dois a menos que o grande rival Atlhetico-PR, que está em 5º.

O Coxa, no entanto, terá problemas importantes para montar o time, principalmente no sistema defensivo. O técnico Fernando Seabra não poderá contar com Bruno Melo e Jacy (suspensos), além de Breno Lopes, também fora por suspensão. No departamento médico seguem Keno, Pedro Morisco e Rodrigo Rodrigues, aumentando a lista de desfalques.

Prováveis escalações de Vitória x Coritiba

Vitória: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Caíque, Zé Vitor e Emmanuel Martínez; Erick (Marinho), Matheuzinho e Renê. Técnico: Jair Ventura.

Coritiba: Pedro Rangel; Tinga, Maicon, Tiago Cóser e Felipe Jonatan; Thiago Santos, Sebastián Gómez e Josué; Lucas Ronier, Lavega e Pedro Rocha. Técnico: Fernando Seabra.

Ficha do Jogo

Jogo: Vitória x Coritiba

Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A 2026

Rodada: 14ª rodada

Data: Sábado, 2 de maio de 2026

Horário: 18h30

Local: Barradão, Salvador - BA

Onde assistir: Premiere (pay-per-view)

Arbitragem