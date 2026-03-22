Vitória x Mirassol: veja onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

Pedro Carreiro
Publicado em 22 de março de 2026 às 14:30
Vitória e Mirassol se enfrentam neste domingo (22), às 18h30, no Barradão, em Salvador, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2026. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações.
A partida entre Vitória e Mirassol terá transmissão ao vivo por Premiere (pay-per-view).
Campanha do Vitória na Série A
O Vitória iniciou a rodada na 13ª colocação, com sete pontos, e tenta se recuperar após derrota por 2x0 para o Grêmio na última rodada. O técnico Jair Ventura tem uma série de desfalques para a partida por conta de lesão: o goleiro Yuri Sena, os laterais Claudinho e Matheus Silva, os zagueiros Edu e Kauan, os volantes Dudu e Rúben Ismael, e os atacantes Marinho e Pedro Henrique.
O Mirassol vive momento complicado na competição e soma cinco tropeços consecutivos. A equipe paulista é a 15ª colocada e vem de derrota por 1x0 para o Coritiba, a primeira em casa nesta Série A. O técnico Rafael Guanaes terá o retorno do lateral Reinaldo, que cumpriu suspensão, mas não contará com Aldo Filho, suspenso pelo acúmulo de cartões. Shaylon deve voltar ao meio-campo para reforçar a criação.
Vitória: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Camutanga, Cacá e Ramon; Caíque, Baralhas, Emmanuel Martínez e Matheuzinho; Erick e Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura
Mirassol: Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Neto Moura, Gabriel Pires e Shaylon; Negueba, Tiquinho Soares e Alesson. Técnico: Rafael Guanaes