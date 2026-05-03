HORA DE REAGIR

Vivendo seu pior momento na temporada, Bahia encara o São Paulo em busca de recuperação

Equipes se enfrentam neste domingo (3), às 16h, no Estádio Cicero de Melo, em Bragança Paulista (SP), pela 14ª rodada da Série A

Pedro Carreiro

Publicado em 3 de maio de 2026 às 06:00

Elenco do Bahia em preparação para ecarar o São Paulo Crédito: Letícia Martins/ECB

O Bahia atravessa, de longe, seu pior momento da temporada. Depois de passar os 19 primeiros jogos do ano com apenas uma derrota, a equipe viu o cenário mudar drasticamente nas últimas semanas: perdeu quatro das últimas sete partidas e já soma três jogos consecutivos sem vencer, com duas derrotas e um empate. O time vai ter a chance de pôr um fim nessa sequência desastrosa neste domingo (3), às 16h, diante do São Paulo, no Estádio Cicero Marques, em Bragança Paulista, pela 14ª rodada da Série A.

Depois de duas atuações decepcionantes em casa: a derrota para o Remo, pela Copa do Brasil, e o empate com o Santos, o Bahia tenta virar a chave longe da Arena Fonte Nova, onde o time tem jogado melhor nessa temporada. Não à toa, o Esquadrão divide com o Palmeiras a condição de melhor visitante da Série A, com 66,6% de aproveitamento, resultado de quatro vitórias e duas derrotas longe de Salvador.

Campanha do Bahia na Série A 1 de 12

Apesar dos últimos resultados ruins em casa, que geraram uma chuva de vaias da torcida tricolor, o time vai tentar tirar proveito do segundo tempo contra o Santos para retomar o caminho dos triunfos. Após ir para o intervalo perdendo por 2x0 para o Peixe, o time mostrou garra e foi buscar o empate, o que, na visão de Willian José, pode servir como ponto de partida para uma reação na temporada.

“Sabemos da dificuldade que estamos tendo. O time vem sofrendo nos últimos jogos sem conseguir triunfos, a confiança baixa um pouco, mas depois do último jogo em casa, que conseguimos um empate depois de parecer perdido, acredito que recuperamos a confiança para ir lá e conseguir um triunfo”, projetou o centroavante tricolor.

Além da necessidade de dar uma resposta ao torcedor e voltar a vencer, o Bahia também precisa pontuar para seguir firme na briga pela parte de cima da tabela. Há algumas rodadas, a equipe sonhava até com a liderança, mas hoje ocupa a 6ª colocação, com 22 pontos, 11 a menos que o líder Palmeiras e dois atrás do próprio São Paulo, que aparece em 4º. O confronto direto, portanto, ganha peso importante para que o Esquadrão volte a se aproximar do pelotão de frente e não perca ainda mais terreno no campeonato.

“O Campeonato Brasileiro é muito difícil, acredito que seja um dos mais difíceis. Não tem jogo fácil, muita gente brigando por Libertadores. Sempre vão existir momentos difíceis, não vamos conseguir ganhar todos os jogos. O importante é a gente brigar na parte de cima, a gente sabe que se abaixar a cabeça, diminuir a intensidade, não vamos conseguir os pontos”, explicou Willian José.