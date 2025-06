MUNDIAL DE CLUBES

Wydad Casablanca x Al Ain: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Válida pela 3ª rodada do Grupo G do Mundial de Clubes, a partida será disputada no Audi Field, em Washington (EUA), as 16h

Pedro Carreiro

Publicado em 26 de junho de 2025 às 12:00

Wydad AC Crédito: Divulgação/Wydad AC

Wydad Casablanca e Al Ain se enfrentam nesta quinta-feira (26), às 16h (de Brasília), no Audi Field, em Washington (EUA), pela 3ª rodada do Mundial de Clubes - Grupo G. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações. >

Onde assistir Wydad Casablanca x Al Ain ao vivo

A partida entre Wydad Casablanca e Al Ain terá transmissão ao vivo pelo SporTV, CazéTV (via YouTube e Disney+ sem custo adicional para assinantes) e Dazn. >

Wydad Casablanca

Já eliminado, o Wydad Casablanca se despede do Mundial de Clubes buscando sua primeira vitória na história do torneio. Após derrotas para Manchester City e Juventus, a equipe joga por honra e para evitar a lanterna do Grupo G. O técnico Amine Benhachem deve apostar nos pontas, com destaque para Nordin Amrabat e Thembinkosi Lorch, autor do único gol da equipe até aqui. Mohamed Rayhi, artilheiro na liga local, pode aparecer como novidade no ataque. >

Al Ain

O Al Ain também já está eliminado da competição e chega à última rodada após duas goleadas sofridas, incluindo um 6 a 0 para o Manchester City. A defesa foi vazada 11 vezes em apenas 18 finalizações no alvo, evidenciando sua fragilidade defensiva. Apesar de vir ao torneio com uma longa invencibilidade, a equipe sentiu a diferença de nível e agora joga por dignidade. O técnico Vladimir Ivic pode promover mudanças, como o retorno do goleiro Rui Patrício. A esperança segue em Soufiane Rahimi, principal nome do elenco, mas ainda sem gols no torneio. >

Prováveis escalações de Wydad Casablanca x Al Ain

Wydad Casablanca: Benabid; Moufi, Meijers, Boutouil, Ferreira e Moufid; Amrabat, Malsa, El Moubarik e Lorch; Mailula. Técnico: Amine Benhachem>

Al Ain: Rui Patrício; Autonne, Park e Rabia; Traore, Nader, Palacios e Chadli; Kaku; Laba e Rahimi. Técnico: Vladimir Ivic

>

Ficha do Jogo

Jogo: Wydad Casablanca x Al Ain >

Campeonato: Mundial de Clubes 2025 – Grupo G>

Rodada: 3ª rodada>

Data: Quinta-feira, 26 de junho de 2025>

Horário: 16h (de Brasília)>

Local: Audi Field, Washington – EUA>