DE SAÍDA

Zé Hugo se despede oficialmente do Vitória: 'Ganharam um torcedor'

No vídeo publicado pelo jogador, o atacante agradece ao clube e aos torcedores pelos dois anos vestindo a camisa rubro-negra

O atacante Zé Hugo usou as redes sociais para se despedir oficialmente do Vitória. O jogador postou um vídeo em seu perfil, onde narra momentos de sua passagem pelo Leão e agradece ao clube e aos torcedores pelos dois anos vestindo a camisa vermelho e preta.

Zé Hugo entrou em campo 80 vezes com a camisa rubro-negra, marcando sete gols e contribuindo com três assistências nos dois anos que passou pela Toca do Leão. O atacante paraibano foi importante na campanha que terminou com o título da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador deixa o Vitória também como campeão do Baianão.