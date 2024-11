TÊNIS

Zverev ganha segunda posição no ranking da ATP com título em Paris

Djokovic caiu para 5° após ser ultrapassado pelo russo Daniil Medvedev

Publicado em 4 de novembro de 2024 às 16:00

O fim de semana, que contou com o triunfo de Alexander Zverev sobre o francês Ugo Humbert na disputa do título do Masters 1000 de Paris, provocou mudanças na lista dos dez melhores. Com a conquista, o tenista alemão ganhou uma posição, desbancou o espanhol Carlos Alcaraz e agora é o segundo, atrás somente de Jannik Sinner.

Em grande fase, ele contabiliza 7.715 pontos no ranking contra 7 210 do agora terceiro colocado. Cotado como um dos favoritos em Paris, Alcaraz foi eliminado de forma precoce ainda nas oitavas de final da competição.

Mas a dança das cadeiras na lista de Top 10 da ATP não se limitou ao segundo posto de Zverev. Ausente do torneio, Novak Djokovic caiu uma posição e agora está em quinto lugar. Ele foi ultrapassado pelo russo Daniil Medvedev.

Recordista de títulos do torneio parisiense com sete troféus, o sérvio vem sofrendo com lesões. Por conta disso, a tendência é que Djoko selecione suas participações aos Grands Slams e aos torneios de maior pontuação.

Casper Ruud também subiu um degrau ocupando o sétimo lugar. Antes décimo colocado, Alex de Minaur aparece na cola do norueguês, em oitavo. O russo Andrey Rublev caiu dois postos e está em nono, à frente de Grigor Dimitrov, da Bulgária, que fecha a relação de Top 10.

No feminino, a novidade ficou por conta da italiana Jasmine Paolini. Ela subiu do sexto para o quarto lugar e soma 5.144 pontos. Com a sua evolução no ranking das dez melhores, Jessica Pegula perdeu duas posições. Em sexto, atrás de Elena Rybakina, a tenista americana ostenta 4.705 pontos.

Brasileira melhor colocada na relação da WTA, Beatriz Haddad Maia recentemente chegou a figurar no Top 10, mas não se sustentou. Ela se mantém entre as 20 mais bem ranqueadas e aparece em 17º lugar.

Entre as mulheres, Aryna Sabalenka é a líder com 9.016 pontos seguida da polonesa Iga Swiatek. A americana Coco Gauff completa a relação das três melhores colocadas no ranking da WTA.

Confira o Top 10 do ranking masculino:

1º - Jannik Sinner (ITA), 11.330 pontos

2º - Alexander Zverev (ALE), 7.715

3º - Carlos Alcaraz (ESP), 7.210

4º - Daniil Medvedev (RUS), 5.230

5º - Novak Djokovic (SER), 5.210

6º - Taylor Fritz (EUA), 4.300

7º - Casper Ruud (NOR), 3.855

8º - Alex de Minaur (AUS), 3.745

9º - Andrey Rublev (RUS), 3,720

10º - Grigor Dimitrov (BUL), 3.340

Veja a lista das 10 melhores no feminino:

1º - Aryna Sabalenka (BEL), 9.016 pontos

2º - Iga Swiatek (POL), 7.970

3º - Coco Gauff (EUA), 5.230

4º - Jasmine Paolini (ITA), 5.144

5º - Elena Rybakina (CAS), 4.971

6º - Jessica Pegula (EUA), 4.705

7º - Qinwen Zheng (CHN), 4.540

8º - Emma Navarro (EUA), 3.664

9º - Daria Kasatkina (RUS), 3.368