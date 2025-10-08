Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Saiu o resultado! Veja quem são os modelos que vão para a seletiva final do Afro Fashion Day 2025

No dia 14 de outubro, os candidatos selecionados disputam a etapa final no Espaço Cultural da Barroquinha, em Salvador

  • Foto do(a) author(a) Estúdio Correio
  • G

  • Estúdio Correio

  • Gabriela Araújo

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 18:20

1ª seletiva do Afro Fashion Day 2025
1ª seletiva do Afro Fashion Day 2025 | Crédito: Florian Boccia

Duas seletivas, mais de 300 candidatos, centenas de sonhos e milhares de expectativas. Durante todo o mês de setembro, os participantes que desfilaram em busca de uma das vagas para compor o casting do Afro Fashion Day 2025, nas seleções realizadas no Aeroporto Internacional de Salvador e na Casa Vale do Dendê, no Pelourinho, aguardaram ansiosos pela lista com os nomes dos selecionados para a etapa final do maior evento de moda negra do Brasil. Agora, a espera chegou ao fim.

Criado pelo CORREIO, o desfile se consolidou como uma das maiores vitrines de talentos do país, responsável pela valorização da identidade e da representatividade do povo negro. Muitos nomes que, hoje, atuam em agências e brilham em passarelas nacionais e internacionais deram seus primeiros passos no evento.

1ª seletiva do Afro Fashion Day 2025 |

Jurados da 1ª seletiva do Afro Fashion Day 2025 | por Florian Boccia
1ª seletiva do Afro Fashion Day 2025 | por Florian Boccia
1ª seletiva do Afro Fashion Day 2025 | por Florian Boccia
1ª seletiva do Afro Fashion Day 2025 | por Florian Boccia
1ª seletiva do Afro Fashion Day 2025 | por Florian Boccia
1ª seletiva do Afro Fashion Day 2025 | por Florian Boccia
1ª seletiva do Afro Fashion Day 2025 | por Florian Boccia
1ª seletiva do Afro Fashion Day 2025 | por Florian Boccia
1ª seletiva do Afro Fashion Day 2025 | por Florian Boccia
1ª seletiva do Afro Fashion Day 2025 | por Florian Boccia
1 de 10
Jurados da 1ª seletiva do Afro Fashion Day 2025 | por Florian Boccia

Neste ano, o desfile terá como tema “Beleza”, em celebração à moda e à cultura negra. O local será divulgado nos próximos dias, nos canais oficiais do jornal. Já a seletiva final está marcada para a próxima terça-feira (14, no Espaço Cultural da Barroquinha, na Rua do Couro, em Salvador, a partir das 18h30 (entrada franca, sujeita à lotação do espaço).

Seletiva Afro Fashion Day 2025

Última seletiva do Afro Fashion Day 2025 |  por Florian Boccia
Última seletiva do Afro Fashion Day 2025 |  por Florian Boccia
Última seletiva do Afro Fashion Day 2025 | por Florian Boccia
Última seletiva do Afro Fashion Day 2025 | por Florian Boccia
Última seletiva do Afro Fashion Day 2025 | por Florian Boccia
Última seletiva do Afro Fashion Day 2025 | por Florian Boccia
Última seletiva do Afro Fashion Day 2025 | por Florian Boccia
Última seletiva do Afro Fashion Day 2025 | por Florian Boccia
Última seletiva do Afro Fashion Day 2025 | por Florian Boccia
Última seletiva do Afro Fashion Day 2025 | por Florian Boccia
Última seletiva do Afro Fashion Day 2025 | por Florian Boccia
Última seletiva do Afro Fashion Day 2025 | por Florian Boccia
Última seletiva do Afro Fashion Day 2025 | por Florian Boccia
Última seletiva do Afro Fashion Day 2025 | por Florian Boccia
Última seletiva do Afro Fashion Day 2025 | por Florian Boccia
Última seletiva do Afro Fashion Day 2025 | por Florian Boccia
Última seletiva do Afro Fashion Day 2025 | por Florian Boccia
Última seletiva do Afro Fashion Day 2025 | por Florian Boccia
Última seletiva do Afro Fashion Day 2025 | por Florian Boccia
Última seletiva do Afro Fashion Day 2025 | por Florian Boccia
Última seletiva do Afro Fashion Day 2025 | por Florian Boccia
1 de 21
Última seletiva do Afro Fashion Day 2025 |  por Florian Boccia

Veja a lista de convocados para a seletiva final:

SELECIONADOS AEROPORTO

DANIEL ROBERT (18)

IAGO ALVES (30)

VERA INDIRA (36)

KESIA DE ALCÂNTARA (38)

YANNA LOBO (41)

TAILA SANTOS (45)

ORLANDO HENRIQUE (64)

LARISSA SIMÃO (67)

SAMANTHA KELLY (88)

AWALA BRASIL (96)

FELIPE GABRIEL (100)

OSNIR BATISTA (102)

ARIEL COSTA (105)

MARCOS VINICIUS (107)

MARCELO FONSECA (109)

JUAN SAULO (118)

RAIMUNDO MOURA (120)

FELIPE VICENTE (139)

MONIQUE LIMA (140)

NATHALIA SACRAMENTO (141)

SELECIONADOS PELOURINHO

CARINE NASCIMENTO (160)

SAMILE DOS SANTOS (162)

OLUWADARASIMI PAPADA (167)

JOSUÉ DE ANDRADE (169)

RAFAEL ALBERTO (197)

JOYCE RIBEIRO (198)

VITÓRIA HELENA (211)

ADRIELLE DA SILVA (218)

ALEFE GILEADI (219)

THAYANE ALVES (244)

LAÍS DE ARAÚJO (256)

LUX OLIVEIRA (269)

DANIEL MORAES (270)

VICTORIA NATÁLIA (273)

MARCELE CARVALHO (275)

VITTY SACRAMENTO (282)

ALANA ESTRELA (286)

NATÁLIA SANTOS (291)

ÁVINE PEREIRA (302)

INDIANA REIS (313)

O Afro Fashion Day 2025 é uma realização do jornal Correio com patrocínio da Avon, Bracell e da Neonergia Coelba, apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e Sebrae e apoio da Claro, Salvador Bahia Airport, Shopping Barra, Sotero Ambiental e Wilson Sons.

Mais recentes

Imagem - Battre reafirma legalidade e segurança ambiental na operação do Aterro Metropolitano em Salvador

Battre reafirma legalidade e segurança ambiental na operação do Aterro Metropolitano em Salvador
Imagem - Concurso cultural escolhe maquiadores para o Afro Fashion Day 2025; veja como participar

Concurso cultural escolhe maquiadores para o Afro Fashion Day 2025; veja como participar
Imagem - SESI e SENAI abrem 2 mil vagas gratuitas para qualificação profissional na Bahia; veja como se inscrever

SESI e SENAI abrem 2 mil vagas gratuitas para qualificação profissional na Bahia; veja como se inscrever

MAIS LIDAS

Imagem - Homem que ganhou na loteria 14 vezes ensina truque para ser premiado
01

Homem que ganhou na loteria 14 vezes ensina truque para ser premiado

Imagem - Dia do Cabelo Maluco: 10 penteados fáceis e rápidos para arrasar na escola
02

Dia do Cabelo Maluco: 10 penteados fáceis e rápidos para arrasar na escola

Imagem - Tarifa da travessia Salvador-Mar Grande fica mais barata
03

Tarifa da travessia Salvador-Mar Grande fica mais barata

Imagem - Ciúme e sangue: o crime envolvendo um ex-estagiário e um pesquisador da Embrapa
04

Ciúme e sangue: o crime envolvendo um ex-estagiário e um pesquisador da Embrapa