Neymar se surpreende ao ver Vini Jr. substituído por Dorival na seleção brasileira

Embora não estivesse em campo, Neymar ainda foi uma das atrações da partida

Estadão

Publicado em 25 de junho de 2024 às 11:39

Neymar e Vini Jr Crédito: Redes sociais

Neymar se recupera de um rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e não pôde se juntar ao elenco da seleção brasileira que disputa a Copa América. No entanto, o camisa 10 do Al-Hilal fez questão de prestigiar os companheiros ao assistir de um dos camarotes do SoFi Stadium o jogo Brasil x Costa Rica, nos arredores de Los Angeles, nos Estados Unidos.

Embora não estivesse em campo, Neymar ainda foi uma das atrações da partida, e a reação do atacante a uma substituição feita por Dorival Júnior chamou a atenção na web. Aos 25 minutos do segundo tempo, o técnico decidiu colocar Endrick no lugar de Vinícius Júnior, e surpreendeu o ex-santista.

O camisa 7 da seleção tentou, mas sequer conseguiu finalizar ao gol no tempo que ficou no jogo. Ainda assim, a alteração gerou incredulidade. No vídeo, Neymar aparece de braços abertos enquanto questiona: "O Vini?". Um dos amigos do astro também reagiu com surpresa à modificação.

O duelo Brasil x Costa Rica terminou em 0 a 0, e a seleção ocupa atualmente a segunda posição do Grupo D, seguida pela Costa Rica, com um ponto cada. A liderança está com a Colômbia, que venceu o Paraguai por 2 a 1 e tem três pontos. Os paraguaios, zerados, são os lanternas da chave.