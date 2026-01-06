POLÊMICA

20 anos do Verão de padre Pinto: o ano em que um religioso de Salvador chocou a Igreja Católica

Relembre a apresentação polêmica que tornou padre Pinto o mais famoso da Bahia

Maysa Polcri

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 17:02

Padre Pinto durante a polêmica celebração do Dia de Reis Crédito: Arquivo/CORREIO

Ao receber a missão de transmitir as palavras de Deus, os sacerdotes seriam - ao menos em teoria - os mensageiros, e não aqueles que trariam para si toda a atenção das celebrações católicas. Mas há exatos 20 anos, pouco se falou sobre a história dos três Reis Magos que visitaram o menino Jesus, em Belém. A apresentação chocante de José de Souza, o padre Pinto, fez tremer os dogmas da Igreja Católica e colocou de vez nos holofotes a figura religiosa mais polêmica que Salvador já conheceu.

Quem visitou a Igreja da Lapinha, na capital baiana, na festa do Dia de Reis daquele 6 de janeiro de 2006, se dividiu entre o espanto e a admiração. O padre se vestiu de Nossa Senhora da Guia, sincretizada no candomblé por Oxum, com direito a sapatilhas, fitinhas do Senhor do Bonfim e maquiagem. A performance contou com passos e referências ao candomblé, o que chocou boa parte dos religiosos presentes no templo.

Indignados, muitos deixaram a igreja horrorizados. A celebração, que começou com o templo lotado, terminou esvaziada, como relataram as reportagens da época. Não deu outra. No dia seguinte à celebração, a capa do CORREIO machetava: "Exibição de padre gera polêmica na Lapinha".

Artista plástico e ex-aluno de balé do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, padre Pinto via, na arte, uma forma de conexão com o sagrado. Morto em 2019, seus feitos seguem vivos nas memórias de baianos. "Há mais de 20 anos que eu tinha parado de dançar. Agora, o cardiologista liberou, e eu voltei como todo o gás", justificou em entrevista à TV Bahia, naquele fatídico dia. A performance do início do ano de 2006 repercutiu em todo o Brasil pelas semanas seguintes. Não por acaso, padre Pinto foi apelidado de "muso do verão brasileiro".

Para o historiador Murilo Mello, a apresentação polêmica foi o ponto de virada para que o religioso se tornasse, de fato, um personagem de Salvador. "Ele conseguiu uma visibilidade nacional e passou a ser considerado um personagem da cidade inteira. Naquela época, a televisão tinha uma força ainda maior, e o padre virou uma celebridade", destaca.

Reações

Padre Pinto até tentou dizer que tinha o aval da cúpula do catolicismo baiano para a apresentação polêmica. Verdade ou não, o padre logo foi desmentido pelo Cardeal Arcebispo de Salvador Dom Geraldo Majella. "Aquela mistura não está certa", cravou o líder religioso em entrevista à imprensa quatro dias após a performance. A repercussão foi tanta que o padre foi suspenso e recebeu a indicação, pela Igreja, para realizar tratamento terapêutico.

Padre Pinto revelou, para a Igreja Católica, a necessidade de se adaptar aos novos elementos da contemporaneidade, já que ele ficou tão famoso Murilo Mello Historiador

Ele foi transferido para a Paróquia de São Caetano da Divina Providência, onde atuou como vigário paroquial. Morou lá durante 13 anos, até falecer, em abril de 2019, aos 72 anos. Antes disso, em 2011, o CORREIO publicou a matéria "Por onde anda? Padre Pinto e a vida reservada em São Caetano". Longe dos holofotes, o religioso já não lembrava mais o protagonista de polêmicas católicas que foi um dia.

Legado

A homenagem à Oxum no Dia de Reis pode ter sido a mais emblemática, mas não foi a única ação do padre Pinto que provocou alvoroço. No currículo de ações controvérsias, constam ainda um ritual indígena dentro da igreja, selinho em Caetano Veloso e ida à boate gay na capital baiana. Um caldo verdadeiramente soteropolitano, segundo o historiador Rafael Dantas.

A característica mais evidente do padre Pinto é o seu lado irreverente, de não se colocar apenas como religioso, mas como um representante da cultura da Bahia e da identidade de Salvador, que, por si só, é uma mistura Rafael Dantas Historiador

Assim como os devotos se dividiam em opiniões sobre o padre, o próprio religioso parecia se dividir entre os dogmas católicos e uma alma livre. A liberdade, inclusive, é uma das marcas que ficaram na memória de quem conviveu com ele. Em depoimento ao CORREIO após a morte do padre, em 2019, a professora aposentada Celina dos Santos Silva falou sobre sua relação com o sacerdote.

“Uma pessoa iluminada, de alma e espírito livres. Ele fez parte da história de toda a minha família. Só não fez me casar, mas, em compensação, celebrou minhas bodas de prata e ouro”, contou sobre o religioso que crismou, batizou e casou os quatro filhos da católica. Por coincidência ou não, o afastamento de padre Pinto da igreja da Lapinha foi acompanhado de um esquecimento da própria festa.