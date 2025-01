SAÚDE

5 dicas para deixar sua casa menos abafada no Verão

Com as altas temperaturas da estação, arquiteta e urbanista dá dicas para amenizar o calor

Millena Marques

Publicado em 29 de janeiro de 2025 às 02:30

Plantas são alternativas eficazes para umidificar o ar Crédito: Shutterstock

Na última semana, Salvador registrou a terceira maior temperatura da Bahia em um único dia, 20 de janeiro, ao bater 33.9°C. O ranking do calor no estado foi liderado por Ribeira do Amparo (35°C), no nordeste baiano. Com 34°C, Itaberaba, no centro-norte, completou o pódio, segundo dados são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). >

Pensando nas altas temperaturas esperadas para o verão baiano, o CORREIO listou cinco dicas para manter a casa menos abafada durante a alta estação, com base nas orientações da arquiteta e urbanista Graziela Nóbrega.>

1. Utilize plantas em sua casa para refrescar o ambiente>

"Em ambientes internos, dê preferência para plantas de meia sombra, que recebam pelo menos aquele solzinho da manhã para crescer saudável. Mas, atenção na hora de escolher a sua plantinha, algumas espécies são tóxicas para pets e crianças", indica Graziela. >

Segundo a arquiteta, as samambaias, jiboias e heras são ótimas para umidificação do ar. "A Areca bambu, assim como a jiboia, melhora a qualidade do ar e mantém a umidade no ambiente. O lírio da paz também vai filtrar o ar e deixar o ambiente mais fresco. A espada de São Jorge purifica o ar", afirma.>

2. Além do uso de ventiladores, deixe a ventilação cruzada percorrer no ambiente>

"Mantenha portas e janelas abertas para circulação do ar, isso vai te ajudar a diminuir a sensação de 'abafamento'. O ideal é que seja impedida a entrada dos raios solares. Para isso, utilize cortinas com tons claros para refletir os raios para fora do ambiente. Cores escuras tem maior absorção do calor, isso serve para fachadas de edifícios também", pontua Graziela.>

3. Aposte em tecidos leves e respiráveis, como naturais>

Cubra os móveis de assento (sofás e poltronas) e camas com tecidos de linho e algodão. Isso vai ajudar a diminuir a sensação de calor quando estiver usando esse móvel. Isso serve para tapetes também, retire os tapetes muito grossos e peludos, principalmente aqueles que tem um visual de inverno e opte por tapetes de fibras naturais.>

4. Mantenha a umidade do ar com o auxílio de umidificadores ou espalhe recipientes com água pela casa em pontos estratégicos para não tropeçar>

Há a opção de usar fontes e plantas aquáticas para ter uma estética agradável e funcionalidade.>

5. Além da casa, mantenha-se hidratado e bem alimentado >