ACIMA DE 30°C

Salvador tem a terceira maior temperatura da Bahia em 24h; confira ranking

Cidade baiana que registrou o maior nível de calor está no nordeste baiano

Salvador teve a terceira maior temperatura da Bahia nas últimas 24h e chegou a bater 33.9°C. No ranking de calor, Ribeira do Amparo, no nordeste baiano, e Itaberaba, no centro-norte, ocupam os dois primeiros lugares, com 35°C e 34°C, respectivamente. Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).