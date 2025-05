RECÔNCAVO

‘A gente se deita com medo’, diz moradora que teve casa alagada em Santo Amaro

Rio Subaé transbordou e 80 famílias estão desabrigadas na cidade após as fortes chuvas

Millena Marques

Publicado em 5 de maio de 2025 às 13:33

Undiara mora com a filha, de 14 anos Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Era 4h de sábado (3) quando a aposentada Undiara Gomes, 36 anos, acordou com a água invadindo a própria casa. Situada na Rua das Viúvas, em Santo Amaro, a residência dela foi uma das afetadas pelo transbordamento do rio Subaé. “Eu perdi tudo aqui em casa. Perdi sofá, armário de cozinha, cama, alimentos, fogão, meus documentos de médicos, laudos médicos, tudo”, disse a moradora. >

Undiara é aposentada porque tem esclerose múltipla. Para sair de casa, recebeu o auxílio da filha de 14 anos e de um vizinho. “É muito ruim ver as coisas que a gente conquistou jogado fora. A gente perdeu roupa também. A gente fica com medo de chover de novo. O pessoal fala que nunca tem enchentes (no mesmo lugar), mas a gente nunca sabe. A gente se deita com medo e em alerta”, continuou. >

Quando deixou a casa, a água já estava batendo abaixo do ombro. A aposentada e a filha dormiram na casa de uma amiga do sábado para o domingo (4), quando retornou para a própria residência. “A nossa casa é um pouco baixa. Quando a gente saiu, a água já tava demais. A gente conseguiu ajuda do vizinho, que me pegou e colocou na casa de cima”, disse. >

Undiana Gomes mora no bairro do Bonfim, onde fica a Rua das Viúvas, há sete anos. “Já teve enchente aqui, acho que em 2015, mas a gente não morava aqui. Todos os moradores da rua se preocupam sobre os riscos de enchentes. A gente só não imaginava que iria ser no sábado”, finalizou. >

Casa de Undiara Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

No sábado, a prefeitura de Santo Amaro declarou estado de emergência por causa das fortes chuvas. Foram identificados 11 pontos de alagamentos após o rio Subaé transbordar: Bonfim, Ideal (na Rua das Viúvas e Rua São José), Baixa da Égua, Trapiche de Baixo, Sacramento, Feira Livre, Avenida Caboclo, Pitanga, Ilha do Dendê e o distrito de Acupe. >

Três unidades de ensino foram estruturadas como pontos de apoio para receber as famílias afetadas: Escola Municipal Coronel Francisco Pinto, no bairro do Ideal; Escola Municipal Maria Aleluia de Oliveira, na Pitinga; Creche Escola Alegria de Viver, no Bonfim. >

A Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec) disse que, neste domingo, foi enviada ajuda humanitária para Santo Amaro. Na ação, a população afetada pela situação recebeu colchão, cobertor e kit higiene. Também foram enviadas lonas para as encostas. >

A prefeitura da cidade, por sua vez, mobilizou equipes para remover entulhos, limpar vias e oferecer suporte às áreas mais afetadas. Também foram distribuídas sopas solidárias em bairros vulneráveis, materiais de limpeza às famílias e cestas básicas. >