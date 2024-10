VOLTANDO AOS POUCOS

Abastecimento de água é retomado em 60 bairros de Salvador; retorno total será em até 72h

Serviço precisou ser suspenso para manutenção

Da Redação

Publicado em 24 de outubro de 2024 às 08:23

Embasa fez manutenção em tubulações Crédito: Divulgação

O fornecimento de água começou a ser retomado, de forma gradativa, nos bairros de Salvador após uma pausa para manutenção. Os imóveis já começaram a receber água nesta quinta-feira (24) e a previsão é que o sistema esteja totalmente normalizado no prazo máximo de 72 horas após a retomada (confira a lista de localidade afetadas abaixo).

As regiões são abastecidas pelas estações de tratamento do Parque da Bolandeira, e o retorno do abastecimento acontece após a conclusão de um conjunto de manutenções preventivas e ações corretivas emergenciais realizadas durante todo o dia.

A empresa explica que o retorno é sempre gradativo, porque para chegar até os imóveis, a água leva um tempo para percorrer quilômetros de rede ao sair dos reservatórios de distribuição, localizados em diferentes pontos da cidade. Quando os reservatórios estão enchendo novamente e o nível ainda está baixo, o sistema não consegue ter pressão suficiente para abastecer os pontos mais altos da rede. Por isso, os locais em áreas mais altas costumam demorar mais para ter o fornecimento de água regularizado.

Outros fatores que podem interferir no tempo de regularização são a posição do imóvel em relação à rede distribuidora (quem está no final da rede também precisa aguardar mais), a existência de ligações clandestinas (que tiram água da rede sem informar à Embasa, dificultando a pressurização das tubulações) e até as características do imóvel, pois aqueles com mais de um pavimento equipados com caixa d’água no térreo com bomba para elevar água até a caixa d´água superior, conseguem abastecer rapidamente os pavimentos superiores.

Enquanto o fornecimento não estiver completamente regularizado, os usuários podem solicitar abastecimento alternativo por carro-pipa, mediante informação do número de matrícula, pelos canais de atendimento ao cliente: telefone 0800 0555 195, WhatsApp (71) 99717-0999, atendimento virtual (atendimentovirtual.embasa.ba.gov.br) e pontos presenciais. A prioridade do atendimento com carro pipa será dada a hospitais e postos de saúde.