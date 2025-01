REAJUSTE

Acelen diminui preços da gasolina e do diesel na Bahia

Movimento acontece em meio a pressão para aumento de preços da Petrobras

A Acelen, responsável pela refinaria de Mataripe, na Bahia, anunciou na quinta-feira (30) uma redução nos preços do diesel e da gasolina. >

Com a decisão, a gasolina terá uma redução de 2,7% para as distribuidoras, passando de R$ 3,16 para R$ 3,08. A Petrobras, por sua vez, comercializa a gasolina a R$ 3,01. O diesel S10 terá uma queda de 5%, de R$ 3,99 para R$ 3,79, enquanto a Petrobras vende a R$ 3,48. Segundo O Globo, a estatal tem sofrido pressões do mercado para aumentar o preço, o que preocupa o governo.>