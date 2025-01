ALTA

Reajuste no gás de cozinha pode aumentar até R$ 8 no preço do botijão

Por outro lado, a gasolina, o diesel S10 e S500 apresentaram queda

Vitor Rocha

Publicado em 30 de janeiro de 2025 às 19:36

Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), gás de cozinha Crédito: Shutterstock

A Acelen, administradora responsável pela Refinaria de Mataripe, anunciou nesta quinta-feira (30) um reajuste de 9,2% no Gás Liquefeito de Petróleo (GLP). O aumento no produto, conhecido popularmente como ‘gás de cozinha’, está previsto para entrar em vigor no próximo sábado (1) e, segundo o Sindicato de Revendedores de Gás (Sindrevgás), pode acarretar em um botijão de R$ 7 a R$ 8 mais caro. >

Em Salvador, o preço médio do GLP estava a R$ 154 e pode chegar a R$ 162. Por outro lado, a Acelen divulgou que a gasolina, o diesel S10 e S500 vão ter queda. Confira os novos preços:>

Diesel S10 – R$ 3,99 para R$ 3,79 - queda de 5%>

Diesel S500 – R$ 3,72 para R$ 3,67 – queda de 1,2%>

Gasolina – R$ 3,16 para R$ 3,08 - queda de 2,7%>