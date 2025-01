OPORTUNIDADE

Rede de supermercado abre mais de 50 vagas para Bahia

Benefícios oferecidos pela empresa são compatíveis com o mercado

A rede de supermercados Assaí Atacadista abriu mais de 50 vagas para preenchimento em unidades da Bahia. Os postos de trabalho estão disponíveis para as cidades de Salvador, Feira de Santana, Lauro de Freitas, Camaçari, Ilhéus, Jequié, Senhor do Bonfim e Vitória da Conquista. As vagas ofertadas também são elegíveis a pessoas com deficiência. >