SELEÇÃO

Fundação de saúde tem vaga para médico com salário de R$ 8,3 mil

Inscrições estão abertas até o dia 2 de fevereiro

A Fundação Estatal Saúde da Família (FESF-SUS) está com processo seletivo aberto para a vaga de médico. Os profissionais selecionados irão atuar no Serviço de Verificação de Óbito (SVO), unidade vinculada à Secretaria da Saúde da Bahia (Sesab) e gerida pela FESF. Com remuneração mensal prevista de R$ 8.303,20, as inscrições seguem até o próximo dia 2 de fevereiro. >