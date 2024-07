NORDESTE

Acidente com quatro carros deixa nove feridos na BA-120

De acordo com a Polícia Militar, uma guarnição do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) foi acionada, no início da manha, para atender um acidente envolvendo quatro carros na altura do km 362 da rodovia BA-120, no trecho entre os municípios de Valente e Retirolândia, no nordeste da Bahia.