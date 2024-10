SEGURANÇA

Atuação de policiais da Caatinga pode acirrar clima de guerra em Salvador, diz especialista em segurança

Unidades especializadas da Polícia Militar vão atuar no combate ao crime organizado na capital a partir desta terça-feira (22)

Maysa Polcri

Publicado em 22 de outubro de 2024 às 17:00

Reforço de forças foi oficializado nesta terça-feira (22), em Salvador Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Policiais que integram as Companhias Independentes de Policiamento Especializado (Cipes), conhecidas popularmente como Caatinga, vão atuar no combate às facções criminosas em Salvador. O reforço de 120 agentes e 30 viaturas foi oficializado nessa terça-feira (22), em um evento no Centro Administrativo da Bahia (CAB). A Caatinga é reconhecida pelo embate ostensivo ao crime no interior do estado e, para especialistas, deverá acirrar o “clima de guerra” na capital baiana.

A unidade especializada atua no combate ao tráfico de drogas, roubo de cargas e assaltos a instituições financeiras em cidades do sertão baiano. Fazem parte das Cipes policiais especializados em gestão de crise, como negociadores, atiradores de elite e agentes que realizam operações aéreas. O coronel da Polícia Militar Manuel Muniz, comandante de Policiamento em Missões Especiais, explica como se dá o treinamento dos agentes.

“São as tropas que atuam, geralmente, em situações mais críticas. As tropas estão localizadas em todos os quadrantes do estado. Na medida que os sintomas [do crime] se tornam mais graves, a Polícia Militar vai dosando suas forças para fazer frente a eles”, diz. Entre as ações da Caatinga, no interior, estão a descoberta e a desarticulação de laboratórios de drogas e plantações de maconha.

Caatinga atua no interior da Bahia Crédito: Divulgação/PM-BA

Em abril deste ano, por exemplo, a Caatinga destruiu 70 mil pés de maconha, que renderiam cerca de 21 toneladas de entorpecentes, em Abaré. Sob o lema “Onde for preciso, com a maior força possível e o mais rápido que puder”, a tropa atua no combate ao tráfico no Polígono da Maconha. A área corresponde a um quadrilátero imaginário com mais de 20 municípios do sertão nordestino que produzem cannabis ilegalmente. Juazeiro, Paulo Afonso e Glória estão entre as cidades baianas.

Apesar de Salvador se diferenciar do interior do estado por suas características próprias, como becos e vilas em comunidades periféricas, o titular da Secretaria de Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner, garantiu que a Caatinga está pronta para atuar na capital. “É um policiamento de referência especializado, que tem, por si só, uma sequência de treinamento e capacitações continuadas que os deixam [policiais] aptos para atuar em áreas rurais e urbanas”, explica.

A eficácia da atuação da Caatinga em Salvador é questionada por especialistas em segurança pública. Luiz Claudio Lourenço, pesquisador do Laboratório de Estudos sobre Crime e Sociedade da Universidade Federal da Bahia (Lassos/Ufba), avalia que o empenho da tropa não resolve o problema da insegurança.

“Nos últimos 15 anos, o número de chamadas especializadas com vistas ao enfrentamento do crime organizado aumentou enormemente na Bahia e em Salvador. No entanto, a diminuição da violência não ocorreu na mesma medida. A Caatinga é uma unidade destinada a outros ambientes que não o das comunidade urbanas periféricas de Salvador”, avalia o cientista social.

Para Luiz Cláudio Lourenço, a atuação das tropas pode colaborar para o aumento da insegurança. “A atuação militarizada e ostensiva da polícia muito fortemente armada, se usada de maneira desmedida e a todo momento, pode trazer mais insegurança do que paz. Ao acirrar o clima de guerra, dificilmente haverá a produção de segurança”, completa.