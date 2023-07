ACM Neto diz que Jerônimo fecha os olhos para a grave situação da fila da regulação: “A vida não espera”

O ex-prefeito de Salvador e presidente da Fundação Índigo, ACM Neto (União Brasil), disse nesta sexta-feira (28), que o governador Jerônimo Rodrigues (PT) fecha os olhos para a gravidade da situação da saúde pública na Bahia, em especial da fila da regulação. Ele ainda ressaltou que o governador segue se esquivando da responsabilidade, chegando a culpar os prefeitos pelo problema, e salientou que os governos petistas foram incapazes de ampliar as vagas de atendimento no interior e de implantar um sistema eficaz na regulação.

Neto ressaltou que, em Feira de Santana, 130 pessoas morreram na fila no primeiro semestre, segundo dados da Prefeitura. No ano passado, foram mais de 300 óbitos no município à espera de atendimento na rede estadual de saúde. “A gente sabe que, na Bahia, existem vários buracos assistenciais, regiões desprovidas de hospitais regionais, e pessoas que, para conseguir um atendimento médico, precisam esperar um longo tempo, quando conseguem esperar, até serem encaminhadas para uma grande cidade”, frisou.

ACM Neto salientou que Jerônimo empurra a responsabilidade para os outros. “Outro dia, vi ele dizendo que o problema é dos prefeitos. Ora, governador, o problema é do governo do estado. O problema é de vocês que governam a Bahia há 17 anos e que foram incapazes de melhorar o padrão da qualidade do serviço na saúde pública da Bahia, que foram incapazes de ampliar as vagas para dar mais assistência ao interior, que foram incapazes de implantar um sistema moderno de regulação como já existe em vários lugares do Brasil”, afirmou.