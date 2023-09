ACM Neto lamenta morte de Varela: "Deus conforte os corações"

Ex-prefeito de Salvador e presidente da Fundação Índigo, ACM Neto lamentou a morte do jornalista Raimundo Varela . O político prestou a homenagem em suas redes sociais nesta quinta-feira (7). "Que Deus conforte os corações dos familiares do jornalista e apresentador neste momento de profunda tristeza", escreveu.

O corpo do apresentador será velado no Cemitério Jardim da Saudade, a partir das 13h de hoje, com cremação às 16h.