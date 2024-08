INTERIOR

Acusados de matar homem em Gandu são presos em operação entre policiais da Bahia e São Paulo

Dois homens e um adolescente são acusados pelo homicídio de Mateus de Almeida Santos

Da Redação

Publicado em 9 de agosto de 2024 às 20:08

Delegacia de Gandu Crédito: Divulgação/SSP

Um homem de 29 anos acusado de envolvimento no assassinato de Mateus de Almeida Santos, de 24 anos, morto a tiros no centro de Gandu, no interior da Bahia, no dia 19 de junho, foi preso nesta sexta-feira (9). A prisão aconteceu no interior de São Paulo, em cumprimento a um mandado de prisão preventiva.

Simultaneamente, um comparsa era preso pelos investigadores da Delegacia Territorial de Gandu. Os presos foram submetidos a audiência de custódia e indiciados pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil, e podem ser condenados a até 30 anos de reclusão.

O terceiro acusado é um adolescente, que se encontra apreendido desde o dia da ação violenta e vai responder pelo ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado.

O crime

Na madrugada do dia 19 de junho, a vítima estava em um bar no Centro de Gandu, onde acabou discutindo com o garoto. Quando Mateus seguia para sua residência no bairro Bela Vista foi abordado pelo adolescente e pelos dois indivíduos que o agrediram com chutes e o golpearam com uma faca, atingindo-o diversas vezes no pescoço, tórax e abdômen. Mateus chegou a pedir socorro, mas morreu a poucos metros de onde foi agredido.