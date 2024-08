POLÍCIA

Trio é preso no sudeste baiano com armas, drone e drogas

Ação contou com o TJMG e PMs da Bahia e de Minas Gerais

Três pessoas foram presas, na manhã desta sexta-feira (9), no município de Cândido Sales, no sudeste do estado. Foram apreendidos três armas de fogo (carabina, espingarda e metralhadora), drone, drogas, balanças e 52 munições. A ação aconteceu em parceria entre a Polícia Militar de Minas Gerais (MG), o Tribunal de Justiça (MG) e a Polícia Militar da Bahia, por meio da 80ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM).