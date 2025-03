VIOLÊNCIA

Adolescente cai de viaduto e morre após assalto em Salvador

Luis Guilherme Dantas Santiago, 17, foi socorrido, mas não resistiu

Luis Guilherme Dantas Santiago, de 17 anos, morreu após cair de um viaduto no bairro do Imbuí, em Salvador. Ele foi abordado por assaltantes na quinta-feira (20) e reagiu. Durante a briga com um dos suspeitos, Luis foi empurrado e caiu do viaduto. >