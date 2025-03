PÂNICO, MORTO E FERIDOS

'A gente viu a Paralela se transformar em palco de guerra', diz Bruno Reis sobre segurança na Bahia

Prefeito lamentou situação e mandou solidariedade para família de dentista baleada

"A gente viu a Paralela se transformar num palco de guerra. Infelizmente, uma pessoa foi baleada. Estamos todos em oração e rezando pela sua recuperação", disse. Bruno também lembrou que no mesmo dia da troca de tiros, sexta-feira (14), o presidente do Partido Verde foi sequestrado.>

"Infelizmente, essa é a realidade da segurança pública da Bahia. E está claro, mais do que comprovado, que essa turma que está aí não tem condições de mudar esta realidade. Eu falo isso lamentando porque o que a gente vê a cada dia é o aumento do descontrole. A incapacidade do governo de dar as respostas que a sociedade espera no combate ao crime e à marginalidade", disse Bruno Reis. >