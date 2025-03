INTERNADA

Família atualiza estado de saúde de dentista baleada na Paralela

Larissa Azevedo Pinheiro, de 28 anos, ia para o trabalho quando foi baleada na sexta-feira (14)

Maysa Polcri

Publicado em 18 de março de 2025 às 07:38

Dentista Larissa Azevedo foi baleada Crédito: Reprodução

A cirurgiã-dentista Larissa Azevedo Pinheiro, de 28 anos, baleada durante um tiroteio na Avenida Paralela, na sexta-feira (14), continua internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Geral Roberto Santos, em Salvador. O quadro dela é considerável estável, segundo atualizações da família. >

"Lari continua estável, com percepções positivas sobre o quadro dela. Vamos continuar com as orações que tudo dará certo", publicou a irmã, Letícia Azevedo, em seu perfil no Instagram. A campanha de doação de sangue continua. >

Larissa passou por uma cirurgia de mais de duas horas depois de ter sido atingida por um disparo de arma de fogo no peito. A vítima estava a caminho do trabalho, vindo de Lauro de Freitas em um mototáxi, quando foi vítima do tiroteio. O mototaxista que a levava, que prefere não se identificar, contou em entrevista à TV Bahia que o tiro que atingiu a dentista partiu de um bandido.>

No domingo (16), o CORREIO confirmou com uma pessoa próxima à família que Larissa responde bem à recuperação, abre parcialmente os olhos e consegue apertar a mão. >

Violência

O episódio aconteceu às 7h20. O tiroteio começou na via central da avenida, no sentido Centro, poucos antes da Estação Flamboyant do metrô, e se estendeu por cerca de 300 metros até a Avenida Mário Sérgio Pontes Paiva, que dá acesso à Paralela. Na troca de tiros, um dos suspeitos foi morto pela polícia, outro foi preso e dois fugiram. Um motorista foi ferido por estilhaços. >

Após a troca de tiros, a polícia apreendeu três pistolas de calibres .40, 45 e 9mm, além de munições. Os policiais militares constataram que o veículo utilizado pelos criminosos tinha placa clonada e havia sido roubado em 2023. Há suspeita de que o carro era utilizado em ações criminosas na capital baiana.>