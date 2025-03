RECUPERAÇÃO

Dentista baleada na Avenida Paralela segue na UTI, mas abre os olhos e aperta a mão

Larissa Azevedo Pinheiro, de 28 anos, ia para o trabalho quando foi baleada na Avenida Paralela, na sexta (14)

Maysa Polcri

Publicado em 16 de março de 2025 às 17:50

Dentista Larissa Azevedo foi baleada Crédito: Reprodução

A cirurgiã-dentista Larissa Azevedo Pinheiro, 28, baleada durante um tiroteio na Avenida Paralela, na sexta-feira (14), continua internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Geral Roberto Santos, em Salvador. Ela responde bem à recuperação, abre parcialmente os olhos e consegue apertar a mão. >

As informações foram confirmadas pelo CORREIO com uma pessoa próxima à família de Larissa Azevedo, neste domingo (16). Ela passou por uma cirurgia de mais de duas horas depois de ter sido atingida por um disparo de arma de fogo no peito. Uma mobilização foi realizada para doar sangue à vítima. >

Neste domingo, Letícia Pinheiro, irmã de Larissa, publicou um agradecimento em seu perfil no Instagram. "Pessoal, queremos agradecer a todos que fizeram doação em pró da vida de Larissa. Estamos impactados com a grande onda de amor que construímos. Isso nos confirma o quanto Lari é amor por onde ela passa, e o bem sempre vai prevalecer", disse. Ela confirmoU ainda que a família segue com a campanha de doação de sangue. >

A cirurgiã-dentista Larissa Azevedo estava a caminho do trabalho, vindo de Lauro de Freitas em um mototáxi, quando foi vítima do tiroteio. O mototaxista que a levava, que prefere não se identificar, contou em entrevista à TV Bahia que o tiro que atingiu a dentista partiu de um bandido. >

Eles desceram da moto no meio do engarrafamento e confusão para tentar se abaixar no chão e fugir dos tiros. "Eu já estava no chão quando ele [suspeito] passou correndo, e ela estava tentando se abaixar. Eu notei logo que ela estava ferida. Ela perdeu a consciência, tentava falar, mas não conseguiu", afirmou. >

Violência

O episódio aconteceu às 7h20. O tiroteio começou na via central da avenida, no sentido Centro, poucos antes da Estação Flamboyant do metrô, e se estendeu por cerca de 300 metros até a Avenida Mário Sérgio Pontes Paiva, que dá acesso à Paralela. Na troca de tiros, um dos suspeitos foi morto pela polícia, outro foi preso e dois fugiram. Um motorista foi ferido por estilhaços. >

Após a troca de tiros, a polícia apreendeu três pistolas de calibres .40, 45 e 9mm, além de munições. Os policiais militares constataram que o veículo utilizado pelos criminosos tinha placa clonada e havia sido roubado em 2023. Há suspeita de que o carro era utilizado em ações criminosas na capital baiana.

