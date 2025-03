SALVADOR

Pelo menos 69 mil pessoas circulam pela Paralela todos os dias

Avenida foi palco de um tiroteio entre policiais e integrantes de facções nesta sexta (14)

Elaine Sanoli

Publicado em 15 de março de 2025 às 13:00

Policiamento na região do tiroteio, nesta sexta-feira (14) Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Uma das mais importantes vias de Salvador, a Paralela, como é conhecida a Avenida Luís Viana Filho, recebe diariamente quase 70 mil veículos em trânsito diariamente pelos 14 km de extensão em seus dois sentidos. De acordo com dados atualizados da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), no mês de janeiro de deste ano, uma média de 69.521 veículos circularam pela via por dia. Foram 35.031 no sentido Rodoviária e mais 34.490 no sentido Aeroporto. >

A Paralela é uma importante via de acesso a pelo menos 17 diferentes bairros, segundo consta no mapa da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur). Os bairros em que a avenida passa são: Mussurunga, Bairro da Paz, São Cristóvão, Trobogy, Piatã, Patamares, Canabrava, Vale dos Lagos, São Rafael, Beiru/Tancredo Neves, Pituaçu, Narandiba, Saboeiro, Imbuí, Cabula, STIEP e Pernambués. >

Como uma via, de alto fluxo de veículos diariamente e com acessos a diferentes bairros, a Avenida Paralela acaba por ser um território de trânsito e escoamento também para grupos criminosos com atuação nos bairros adjacentes à via. Nesta sexta-feira (14), pedestres, trabalhadores e condutores foram surpreendidos com uma troca de tiros entre policiais e integrantes de grupos criminosos. >