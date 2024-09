CRIME

Adolescente de 13 anos é morta por bala perdida em Vitória da Conquista

Uma adolescente foi baleada e morta em Vitória da Conquista, no sudoeste do estado, neste domingo (29). O suspeito de balear a jovem foi morto por espancamento.

De acordo com a informações da Polícia Civil, a jovem de 13 anos foi atingida por uma bala perdida no assentamento Santa Marta. O autor do disparo, também adolescente, foi vítima de espancamento.