Adolescente de 15 anos é apreendido por atear fogo em homem em situação de rua na Bahia

Vítima sofreu queimaduras em cerca de 55% do corpo e está internada em estado grave

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 10:37

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Polícia Civil/Divulgação

Um adolescente de 15 anos foi apreendido na segunda-feira (5) por suspeita de atear fogo em um homem em situação de rua, no município de Luís Eduardo Magalhães, no extremo oeste da Bahia.

Segundo a Polícia Civil, o jovem foi localizado em uma fazenda da cidade. Ele vai responder por ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio, passou por exames de praxe e permanece à disposição da Justiça.

O crime ocorreu no último dia 27. A vítima teve aproximadamente 55% do corpo atingido pelas chamas e segue internada em estado grave. Ainda não há informações sobre o que teria motivado a agressão.

Em depoimento, o homem relatou que uma pessoa jogou uma substância inflamável sobre o seu corpo e, em seguida, ateou fogo. Segundo informações divulgadas pela TV Oeste, mesmo ferido, ele conseguiu caminhar até uma unidade de saúde da região para pedir socorro.

Após atendimento inicial, as equipes médicas constataram a gravidade do quadro. A vítima foi entubada, encaminhada para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e, posteriormente, transferida em uma UTI aérea para a rede hospitalar de Salvador.

A investigação do caso está sob responsabilidade da Delegacia Territorial de Luís Eduardo Magalhães.

