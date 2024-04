VIOLÊNCIA

Adolescente de 15 anos e dois homens são mortos durante festa em praça na Bahia

Três pessoas foram mortas a tiros durante uma festa no município de Iguaí, no sudoeste da Bahia, na madrugada desta sexta-feira (12). Entre as vítimas, uma jovem de 15 anos foi encontrada.

De acordo com a Polícia Civil, Luana Bomfim de Oliveira, de 15 anos, e dois homens, ainda sem identificação formal, vítimas de disparos por arma de fogo. Conforme as informações do boletim de ocorrência, eles estavam em uma festa, na Praça Manoel Novais, no centro do município, quando dois suspeitos atiraram contra as vítimas e fugiram. A festa comemora o aniversário do prefeito Rony Moitinho (PSD).