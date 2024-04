TANCREDO NEVES

Homem é morto a tiros na Estrada das Barreiras

De acordo com o Comando de Operações Policiais Militares (COPPM), agentes da 23ª CIPM foram acionados para averiguar a informação do corpo de um homem caído ao solo, sem sinais vitais.

Ao chegarem, os policiais constataram o fato. A área foi isolada e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) acionado para a remoção do corpo e realização de perícia. Ainda de acordo com a PM, as circunstâncias do fato serão investigadas pela Polícia Civil.