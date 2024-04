ROUBO

Homem é preso no Comércio logo após roubar celular de turista alemã

O autor foi preso quando tentava fugir com o aparelho, que foi recuperado e devolvido à vítima

Um homem foi preso em flagrante após roubar o celular de uma turista alemã no bairro do Comércio. O suspeito foi preso nesta quinta-feira (11) por policiais do Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (GERCC).