Homem é preso acusado de roubo a dois veículos em sequência em Salvador

Suspeito tinha passagem por homicídio, tráfico de drogas e roubo a coletivo

Publicado em 9 de abril de 2024 às 12:05

Carro e materiais roubados Crédito: Divulgação PMBA

Um homem acusado de roubar dois veículos em um mesmo dia foi preso na tarde de segunda-feira (8) em Salvador. Ele é acusado de ter roubado um carro modelo Creta, de cor preta, no Caminho de Areia, e, momentos depois, no período da tarde, roubar um veículo modelo Ônix, de cor branca, na Avenida Barros Reis. Na delegacia, o suspeito foi identificado com uma extensa ficha criminal por homicídio, tráfico de drogas e roubo a coletivo.

Segundo a Polícia Militar, durante a manhã, realizavam o policiamento preventivo quando receberam informações sobre um veículo roubado momentos antes no bairro do Rio Vermelho.

Na Av. Caminho de Areia, os PMs visualizaram um automóvel com as mesmas características e iniciaram o acompanhamento. O motorista do carro roubado perdeu o controle da direção e colidiu em um muro. Após o acidente, os ocupantes conseguiram fugir e deixaram cair um revólver calibre 32. O carro e a arma de fogo foram apresentados na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV), onde a ocorrência foi registrada.

Já no período da tarde, uma guarnição do Batalhão de Policiamento de Prevenção a Furtos e Roubos de Coletivos/ Gêmeos realizava patrulhamento ostensivo, quando foram acionados pelo Cicom para averiguar uma denúncia de roubo a um Ônix branco, que trafegava na Av. San Martin e tinha sido subtraído na Av. Barros Reis. Com as características, os policiais localizaram e interceptaram o veículo.

Ao realizar a abordagem, a guarnição verificou que se tratava do mesmo indivíduo acusado de ter participado do roubo do automóvel Creta na Avenida Caminho de Areia, momentos antes.