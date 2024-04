SEGURANÇA

Quatro homens armados são presos em Feira de Santana

Policiais militares da 64ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) prenderam quatro homens com quatro armas de fogo na localidade conhecida como Avenida do Canal, em Feira de Santana, na tarde deste domingo (7) .

Segundo informações da PM, os agentes realizavam ações de intensificação do patrulhamento, quando foram acionados por populares para averiguar uma denúncia de que havia homens em um automóvel efetuando disparos de arma de fogo.

Após buscas na região, um veículo com as características da denúncia foi interceptado. Na abordagem, foram identificados quatro homens armados. Com eles, foram encontrados um carro, três pistolas de calibres 40mm, 9mm e 380, além de um revólver calibre 38.