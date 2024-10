CÂNDIDO SALES

Adolescente de 15 anos é morta enquanto conversava com vizinhos na rua

Uma adolescente de apenas 15 anos foi morta a tiros na rua de casa, em Cândido Sales, no sudoeste do estado. A jovem foi baleada nesta quinta-feira (17). De acordo com a ocorrência, o corpo foi encontrado no bairro Loteamento Primavera.