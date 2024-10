VIOLÊNCIA

Polícia prende mais um suspeito de envolvimento na morte de músico do Afrocidade

Fal Silva foi vítima de espancamento em maio, em Camaçari

Da Redação

Publicado em 18 de outubro de 2024 às 08:21

Fal Silva Crédito: Reproduçao

Mais um suspeito de envolvimento na execução do guitarrista do Afrocidade, Fal Silva, foi preso. A prisão aconteceu em meio a uma apreensão de drogas em Dias d'Ávila, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Durante a abordagem, os policiais constataram que um dos detidos possuía um mandado de prisão em aberto por envolvimento no assassinato do músico.

Na ação, ocorrida na noite de quinta-feira (17), uma equipe da 36ª Companhia Independente (CIPM) prendeu dois indivíduos após uma denúncia anônima de tráfico de drogas. Os suspeitos foram localizados e abordados pelos policiais no bairro Bosque II. Com eles, foram encontradas 56 porções de entorpecente, além de dinheiro em espécie. Apenas um tinha relação com o crime de homicídio.

"A denúncia anônima e a rápida resposta da unidade foram cruciais para o sucesso da operação, destacando a importância da colaboração entre a população e a polícia", ressaltou o major Adalto Caribé, comandante da 36ª CIPM.

Os suspeitos, juntamente com o material apreendido, foram conduzidos à 25ª Delegacia Territorial, onde permanecem à disposição da Justiça.

Crime tem oito suspeitos envolvidos

O crime contra Fal Silva ocorreu em maio de 2024 na cidade de Camaçari, também na RMS, e envolve, pelo menos oito pessoas, segundo as investigações policiais.

Em junho, equipes da Polícia Civil da Bahia cumpriram três mandados de prisão no contexto das investigações sobre a morte do músico Flávio de Oliveira Silva. Um dos homens presos teve envolvimento direto no homicídio. Ele foi capturado no bairro Nova Vitória, em Camaçari, por equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Outros dois homens, também com ligação comprovada com homicídios e tráfico de drogas, foram presos nos bairros Phoc e Piaçaveira, em Camaçari. Também foram cumpridos mandados de busca e apreensão nas cidades de São Francisco do Conde, Arembepe e Arcos (MG), contra uma organização criminosa com atuação na comercialização de entorpecentes.

Relembre o caso

O guitarrista Fal Silva vítima de espancamento. Ele foi encontrado caído perto de um campo de futebol no bairro de Novo Horizonte, em Camaçari. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas ele não resistiu.