FEIRA DE SANTANA

Adolescente de 15 anos morre envenenado após comer manga e macarrão instantâneo

Corpo do jovem está no Departamento de Polícia Técnica

Um adolescente de 15 anos morreu na madrugada desta sexta-feira (31), em Feira de Santana. A suspeita inicial é que ele tenha sido envenenado, conforme apuração da TV Subaé. Ao longo do dia, a vítima teria comido apenas uma manga com sal e um macarrão instantâneo.>

O garoto estava em casa e passou mal após a ingestão dos alimentos na quinta-feira (30). Ele precisou ser levado nos braços do irmão à policlínica do distrito de Maria Quitéria. O adolescente não apresentava lesões, mas as pupilas estavam dilatadas e a sua boca espumava. A morte foi declarada pouco depois da meia-noite. A equipe médica tentou reanimá-lo, utilizando mais de dez doses de adrenalina.>